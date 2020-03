GF VIP Sara Soldati scoppia in lacrime e fa una confessione inaspettata: “Ha un tumore”

Momenti ricchi di tensioni e pathos sia dentro sia fuori la casa del Grande Fratello. In queste ore, infatti, è trapelata la notizia circa la morte del suocero di Adriana Volpe, ma questa non sembra essere l’unico brutto aggiornamento sul reality. Sara Soldati, infatti, si è lasciata andare ad un pianto disperato con alcuni coinquilini del GF VIP.

Nel caso specifico, la ragazza ha detto di essere profondamente preoccupata per una situazione difficile che ha a casa. A quanto pare, infatti, sua nonna è gravemente malata e, considerando la difficile situazione nella quale riversa il paese, potrebbe accadere di tutto.

Lo sfogo di Sara Soldati

Un po’ di ore fa, la concorrente del GF VIP Sara Soldati si è sfogata con Patrick Pugliese e Paolo Ciavarro circa un grave problema familiare. La sua amata nonnina di 86 anni ha un tumore. La donna aveva già sconfitto questa malattia un po’ di tempo fa ma, dopo poco, il problema si è ripresentato. Adesso, la signora in questione si sta sottoponendo ad un ciclo di chemioterapie. Tuttavia, a causa dell’emergenza Coronavirus la donna sta effettuando le cure direttamente da casa.

Ad ogni modo, sua nipote, attuale concorrente del reality show. Ha palesato la sua preoccupazione in merito alla cosa. In particolar modo, la ragazza ha detto di non avere notizie della nonna da molto tempo e la cosa la preoccupa non poco. Non sa, infatti, come stiano andando le chemioterapie e come si stia evolvendo la situazione.

Le parole di conforto dei coinquilini del GF VIP

Paolo Ciavarro, però, ne ha approfittato per fare una riflessione molto importante. Il ragazzo, infatti, ha detto alla sua coinquilina di stare tranquilla per un motivo ben preciso. Quando la produzione non dà informazioni in merito a quanto stia accadendo al di fuori, vuol dire che la situazione è assolutamente sotto controllo. Anche Patrick è sembrato propendere per questa teoria.

Dinanzi tali parole dei due concorrenti del GF VIP, Sara Soldati si è leggermente calmata ed ha cominciato a vedere la situazione in modo un po’ più lucido e disteso. Insomma, a quanto pare, i protagonisti dello show non sono affatto tranquilli, pertanto, si paventa anche l’ipotesi di porre fine a questa esperienza.