Romina Power il sogno con Ylenia, un messaggio che arriva dal passato

Romina Power confessa, dopo tanti anni, il suo dolore per la scomparsa di sua figlia Ylenia Carrisi e svela un particolare…

Romina Power racconta un episodio molto particolare su un messaggio che ha avuto dal passato. Infatti, ha condiviso una cosa particolare che è successa, un sogno sulla sua bambina scomparsa.

La nota cantante americana, ancora una volta, ha voluto fare una dedica a sua figlia Ylenia Carrisi. La donna in questo momento sta vivendo una fase davvero particolare perché mentre i suoi figli sono sparsi nel resto del mondo, è rimasta chiaramente bloccata a Roma, senza poterli vedere.

In queste ore ha mandato un messaggio che arriva dal passato e che vuole dare un segnale per far capire come si sente in questa fase particolare di emergenza mondiale. In una delle ultime puntate di C’è posta per te infatti, ha voluto parlare anche con un’altra madre che ha perso suo figlio qualche anno fa dopo un brutto incidente stradale. Un modo per farle fare forza.

Il messaggio di Romina Power

Romina Power oltre a fare questo passaggio a C’è posta per te, anche condivisa ampiamente su Instagram, ha pubblicato una vecchia fotografia. In pratica, ha raccontato che il suo passato è stato difficile così come anche superare la scomparsa di sua figlia Ylenia Carrisi.

Anche la cantante americana pensa che lei possa essere ancora viva. Subito a darle man forte anche Yari Carrisi. Sul profilo personale Romina, infatti, ha pubblicato una foto con un bambino in braccio e ha scritto anche una frase che potrebbe essere riferita a sua figlia Ylenia.

La ricerca di Ylenia Carrisi

Da quello che si vede nella fotografia, probabilmente Romina Power insieme a Yari Carrisi stanno continuando a cercare Ylenia. Infatti qualche tempo fa era stato proprio Yari a dire di essere sulle tracce della giovane che era scomparsa nel 1993 della città di New Orleans. In diverse occasioni, sia Albano e Romina Power, avevano detto come loro continuano a pensare alla loro amata figlia, anche se molti hanno detto di non avere più speranze.

La cosa certa è che non è facile superare una scomparsa del genere e quindi hanno cercato di farsi forza uno con l’altro, ma neanche il loro matrimonio è riuscito a resistere. In alcuni momenti, come quello dei giorni scorsi, la cantante americana ha tolto ogni dubbio sul fatto che per lei, sua figlia, è ancora il centro della sua esistenza.