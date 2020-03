Giancarlo Magalli decisione imposta al conduttore ma lui non è d’accordo

Giancarlo Magalli accetta le imposizioni Rai sul programma I Fatti Vostri ma ha detto di non essere d’accordo: ecco cosa gli hanno chiesto di fare

Giancarlo Magalli si infuria per le decisioni prese dalla Rai in merito a numerose misure restrittive che riguarderanno il programma I Fatti Vostri. A partire da lunedì 23 marzo, per la trasmissione verranno preso il terrore misure restrittive in merito alla trasmissione condotta dal noto showman.

Lui ha detto chiaramente di non essere d’accordo. Però, non può più avvenire rispetto a questi provvedimenti di restringimento che riguardano il blocco della diffusione del contagio da Coronavirus.

I Fatti Vostri è una delle poche trasmissioni che continuerà ad andare in onda ed è una di quelle storiche della Radi. Il noto conduttore però, per fare in modo che la trasmissione possa proseguire dovrà rispettare una serie di norme imposte dal Governo per cercare di non far diffondere il coronavirus. Una scelta che dimostra il clima di tensione in cui si trova tutta Italia in queste drammatiche ore.

Le imposizioni fatte a Giancarlo Magalli

La Rai ha deciso di imporre a Giancarlo Magalli una serie di restrizioni per fare in modo che il programma I Fatti Vostri su Rai Due continua la messa in onda. Tra queste imposizioni vi è quella di rispettare la distanza di sicurezza, oltre a prevedere l’assenza di pubblico.

Insieme a queste due cose che vengono di fatto già messe in campo, la direzione del noto programma televisivo di Rai Due ha optato anche per delle misure molto più forti. Tra queste, il fatto che l’orchestra diretta dal Maestro Demo Morselli e il relativo comparto musicale, così come anche il cantante Graziano Galatone, non faranno più parte del programma in questa fase. Una decisione che non piace al conduttore televisivo ma non ha altra scelta che accettare.

Il saluto di Demo Morselli

Dopo le restrizioni messe sul programma di Gianfranco Magalli, Demo Morselli ha fatto un saluto al suo pubblico. Al termine dell’esibizione è stato proprio il presentatore a dare l’annuncio degli spettatori ed è arrivato il saluto da parte del maestro d’orchestra ed anche del cantante Graziano Galatone.

In quell’occasione il presentatore ha anche detto che lui non è d’accordo con queste restrizioni ma non può fare niente di diverso. Intanto, ci sono stati una serie di ringraziamenti e si spera che questa situazione possa risolversi nel più breve tempo possibile. Quindi per ritornare alla normalità, non solo nella vita di tutti i giorni, ma anche in televisione.