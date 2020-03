Flavio Insinna spaventato a L’Eredità per ‘colpa’ del campione: “Appena ho visto la tua risposta…”

Flavio Insinna sobbalza a L’Eredità: ecco il motivo

Nella puntata de L’Eredità in onda venerdì 20 marzo 2020 si è proclamato campione Lorenzo. Quest’ultimo, però,a suo malgrado non è riuscito a superare La Ghigliottina non portandosi a casa una bella somma, ovvero 50 mila euro. Lo studente di ingegneria, prossimo alla laurea magistrale, non è riuscito a dare la risposta giusta, tuttavia ha provocato un piccolo sussulto al padrone di casa Flavio Insinna.

Infatti quando il giovane ha scritto ‘consumo’ sul cartellino ha confuso l’attore romano che è balzato in aria dicendo: “Appena ho visto la tua risposta, ho sussultato. Ho visto “con…” e per un attimo ho pensato che avessi dato la risposta esatta”. A quel punto l’artista ha detto che sperava in una nuova vittoria dopo quella avvenuta mercoledì scorso.

Il campione Lorenzo non riesce a vincere 50 mila euro

Prima di cedere la linea al TG1 per gli aggiornamenti dell’emergenza Coronavirus, il conduttore Flavio Insinna ha voluto fare una piccola battuta sulla parola esatta de La Ghigliottina, ovvero ‘contenuto’. L’attore romano ha detto che anche stasera l’entusiasmo è contenuto perché non c’è stata nessuna vittoria.

Quindi nulla da fare per il giovane laureando Lorenzo che avversari permettendo, potrà riprovarci nella puntata de L’Eredità in onda questa sera sabato 21 marzo 2020 alle 18:45 su Rai Uno. Tuttavia il ragazzo venerdì è stato in grado di superare la campionessa Marina la quale non è riuscita a raggiungere il gioco finale.

Flavio Insinna e le raccomandazioni per il pubblico da casa

Nella puntata de L’Eredità in onda venerdì, ancora una volta Flavio Insinna ha fatto delle raccomandazioni al pubblico che lo segue da casa. Il noto attore romano ha detto di lavarsi spesso le mani e di stare a casa per evitare di contagiarsi di Coronavirus. Ricordiamo che nello studio 6 del centro Fabrizio Frizzi di Roma non erano presenti gli spettatori per una normativa del 4 marzo 2020 sul Covid-19.

Inoltre non erano presenti nemmeno le Professoresse che, per loro scelta personale hanno deciso di autosospendersi e rimanere nelle proprie abitazioni. A comunicarlo è stata qualche giorno fa Ginevra Pisani, ex volto del dating show Uomini e Donne attraverso una clip su IG.