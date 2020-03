Selvaggia Roma temptation Island, bomba sexy solo l’intimo e nient’altro (FOTO)

Solo in intimo Selvaggia Roma è uno ‘spettacolo della natura’, i fan in delirio per gli scatti sui social della ex di Temptation Island

Affascinante, bellissima e terribilmente sexy, Selvaggia Roma colpisce ancora e cattura l’attenzione dei suoi fan con uno scatto davvero straordinari. Modella, influencer ed ex ‘Temptation Island’, la Roma ha pubblicato uno scatto molto interessante, apprezzato dai suoi fan.

Lo scatto ‘hot’ pubblicato dalla bella influencer sui social non è passato inosservato. Ex di Francesco Chiofalo, e partner attuale di Antonella Fiordelisi, ha mandato i suoi ammiratori in visibilio. Tantissimi sono stati gli utenti che hanno inviato commenti sul suo profilo Instagram.

Con grande sorpresa i fan hanno potuto ammirare la bella Selvaggia in un look che ha mandato tutti in tilt. La sua bellezza stratosferica ha sconvolto i suoi ammiratori, che sono rimasti a guardarla incantati. Nello scatto è ben visibile il suo corpo spettacolare, ma dalla foto emerge tutta la sua sensualità.

Selvaggia Roma in intimo manda i fan in delirio

Nello scatto Selvaggia Roma indossa solo un mini completino intimo di colore nero ed è ripresa in una versione molto sexy. La Roma indossa un reggiseno che valorizza il suo décolleté, mentre sul braccio si nota un fantastico tatuaggio. Impossibili da non notare anche le sue gambe perfette e chilometriche, che esaltano la sua figura.

Questa immagine bollente ha colpito i fan che sono andati letteralmente in delirio. Molti sperano anche che Selvaggia pubblichi altre foto. Così in questo periodo di quarantena possono guardarla e ammirarla con tutto il tempo a disposizione. In questo momento che tutti sono a casa è un vero piacere guardare una bellezza come Selvaggia!

La Roma ha ricevuto commenti pazzeschi

Sono stati moltissimi i commenti che Selvaggia ha ricevuto per la sua mise e alcuni anche bollenti. Molti hanno scritto che è bellissima, straordinaria, molto sensuale, che ha un fascino irresistibile. Non si sono risparmiati gli utenti davanti a tanta bellezza e tutti hanno apprezzato Selvaggia.

Alcune le hanno anche detto che è uno spettacolo della natura, che è favolosa e che è anche la più sexy gnocca del mondo. E in effetti Selvaggia è davvero uno splendore, impossibile non riconoscerlo. L’ex di Temptaion Island ha davvero riservato una bella sorpresa ai suoi fan, che hanno mostrato di averla gradita. E molti sono in attesa che pubblichi altri scatti per poterla ammirare ancora meglio.