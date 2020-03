“Prime le gofiava altro, ora la panza”: Paolo Bonolis, imbarazzo ad Avanti un altro per il lato B della Bona Sorte [VIDEO]

Il grande successo di Avanti un altro anche in replica

Continua la programmazione anche in replica di Avanti un altro, il game show di Canale 5 capitanato da Paolo Bonolis e con la partecipazione straordinaria di Luca Laurenti. Mediaset dopo la sospensione ha selezionato le puntate ritenute più divertenti e trasmetterle in questo periodo d’emergenza Coronavirus.

Appuntamenti che, nonostante siano già andati in onda nelle scorse settimane stanno comunque ottenendo un discreto successo a livello d’ascolti. Infatti il quiz tv Mediaset ha una media di cinque milioni di telespettatori e il 20% di share. In settimana è stata proposta una puntata che contiene un momento davvero esilarante che coinvolge il conduttore, la Bona Sorte e un signore del pubblico.

Imbarazzo per una battuta di Paolo Bonolis

In una delle recenti repliche di Avanti un altro, un concorrente di turno prendendo un pidigozzo ha pescato la Bona Sorte. Come tutti ben sanno la Bambrilla si presenta in studio con un abito lungo bianco dalle trasparenze pericolose. La modella si è posizionata davanti Paolo Bonolis e Luca Laurenti per leggere la domanda che ha un valore di 300 mila euro. Ma ad un tratto il conduttore romano si è alzato dirigendosi verso il pubblico.

Per quale ragione? Un signore era appassionato a guardare il lato B della Bona Sorte. A quel punto il professionista ha ironizzato su quello che stava accadendo facendo la seguente battuta: “Prima le se gonfiava qualcos’altro, oro solo la panza”. Parole che hanno fatto scattare l’applauso dei presenti e le risate dei diretti interessati. (Continua dopo il video)

Gli ascolti tv del game show Avanti un altro di ieri, venerdì 20 marzo 2020

Su Rai Uno L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 4.424.000 spettatori (19.1%) mentre L’Eredità ha giocato con 6.016.000 spettatori (22.2%). Invece su Canale 5 Avanti il Primo! segna 3.558.000 spettatori con il 15.5% di share e Avanti un Altro! 4.944.000 con il 18.6% di share.

Nonostante le repliche il game show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti si difende bene contro il quiz di Flavio Insinna.