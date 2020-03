Adriana Volpe torna su Instagram e annuncia il lutto: la richiesta disperata (FOTO)

Dopo la diffusione della notizia inerente la morte del suocero di Adriana Volpe, la donna ha deciso di tornare su Instagram per mandare un messaggio a tutti i fan. Il 19 marzo la concorrente ha abbandonato in fretta e furia la casa del GF VIP a causa di un gravissimo problema familiare.

Le informazioni circolate in merito a quanto accaduto erano davvero pochissime, ma poco per volta, la situazione è sembrata sempre più chiara. Questa mattina, tutto è stato cristallino, il padre di Roberto Parli è venuto a mancare a causa del Coronavirus.

Il messaggio di Adriana Volpe su Instagram

Ernesto Parli, padre di Roberto Parli, si è spento all’età di 76 anni. Tutto il pubblico del GF VIP si è stretto dinanzi il dolore della famiglia dell’ex conduttrice RAI. Ad ogni modo, dopo un lungo silenzio, Adriana Volpe è tornata su Instagram per salutare i fan. La donna ci ha tenuto innanzitutto a ringraziare tutte le persone che l’hanno seguita con affetto e dedizione.

Successivamente, ha spiegato che questo è un momento difficilissimo per tutta l’Italia e, in particolar modo, per lei e suo marito. Proprio per questo motivo, ha chiesto a tutti i suoi follower di fare una preghiera speciale per tutta la sua famiglia. La protagonista non è entrata nel merito della questione ma, oramai, la situazione è palese a tutti. In ogni caso, i numerosi fan sono accorsi al di sotto del post in questione per far sentire alla donna tutto il loro affetto e la vicinanza.

Il calore di tutti i fan e l’inno alla speranza

Non sono mancati messaggi di cordoglio e di affetto, così come parole di speranza e volte ad incentivare tutti a reagire e ad andare avanti nonostante tutto. Adriana Volpe è sempre stata una fervida sostenitrice della frase “Andrà tutto bene” e non ha potuto fare a meno di palesare questo anche su Instagram.

Stando a quanto trapelato in queste ore, però, la donna sta vivendo un momento davvero straziante. Suo suocero è morto in Svizzera dopo essere stato contagiato dal Coronavirus. Per il momento non è chiaro se Ernesto fosse affetto già da altre patologie, oppure se fosse un soggetto abbastanza sano.