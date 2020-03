Amici 19, eliminato Jacopo Ottonello, i social insorgono: ecco i dati del televoto

Jacopo è stato eliminato nella quarta puntata di Amici 19, ma ecco i dati del televoto che hanno fatto infuriare il web

Amici 19: Jacopo Ottonello è stato eliminato

La quarta puntata del Serale di Amici 19 ha visto l’assegnazione delle cinque maglie della semifinale di questa tormentata edizione. Alla fine di quattro gironi, Jacopo e Giulia si sono sfidati per l’ultima maglia rimasta e la cantante napoletana ha vinto aggiudicandosi un posto in semifinale.

L’eliminazione di Jacopo ha commosso tutti. Anna Pettinelli aveva le lacrime agli occhi, la stessa Maria De Filippi ha pianto dicendo al cantante che era molto dispiaciuta perché “è davvero un ragazzo perbene”.

Jacopo è sempre stato molto educato, rispettoso, si è impegnato moltissimo nel canto e al Serale i risultati si sono visti. Adesso, per sua stessa ammissione, non canta più la canzoncina con le note perfette, ma riesce ad interpretare. Il prossimo passo per il 21enne sarà quello di scrivere autonomamente le proprie canzoni. Il cantante ha anche ricevuto il premio Marlù di 7.000 euro.

I dati del televoto: il web insorge

Nel girone in cui dovevano sfidarsi Gaia, Giulia e Jacopo Maria De Filippi ha aperto il televoto. Da subito nel web sono apparse migliaia di critiche. Il motivo? Nicolai non viene mai sottoposto al giudizio del pubblico, palesemente contrario alla sua presenza nel programma. Tuttavia, nello scontro tra i tre cantanti ecco i dati del voto del pubblico a casa: Jacopo 51%, Gaia 28% e Giulia 21%.

Il meccanismo della gara, sempre diverso e mai chiaro, ha quindi costretto Giulia a sedersi ma Jacopo non è stato premiato. Lui e Gaia sono stati sottoposti ad un ulteriore giudizio: quello della var. Gaia ne è uscita vincitrice. In molti sui social si sono chiesti: perché il televoto non è aperto a rotazione per tutti i concorrenti?

Come mai il televoto è servito solamente per indicare il terzo classificato quando da casa spendono soldi per sostenere chi amano? Non solo, ma anche il giudizio della var ha innescato polemiche a non finire. La var è composta da Luciano Cannito e Adriano Pennino (che ha sostituito Peppe Vessicchio) e dà esclusivamente un giudizio tecnico. Come ha fatto, quindi, a prediligere Gaia a Jacopo, quando Jacopo è tecnicamente superiore rispetto a tutti gli altri?

Insomma, per questa edizione di Amici 19 non c’è pace. Nonostante gli ascolti, dal web questa volta il giudizio sul programma (e sulla conduttrice) è decisamente negativo. Voi che cosa ne pensate?