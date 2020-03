Gerry Scotti prende in giro Al Bano a Striscia la Notizia: “Ha ancora problemi a fare…”

Gerry Scotti ironizza su Al Bano Carrisi

Come ogni venerdì a Striscia la Notizia è andata in onda la storica rubrica I Nuovi Mostri. Una delle posizioni era occupata da Al Bano che, insieme all’ex moglie di Romina Power è stato ospite nella nona ed ultima puntata di C’è Posta per Te. E proprio nel people show di Maria De Filippi è accaduto lo stesso imprevisto avvenuto settimane prima alla 70esima edizione del Festival di Sanremo.

Infatti in quell’occasione il Maestro Carrisi scendo dalle scale dell’Ariston ha rischiato seriamente di cadere, ma per fortuna si era aggrappato alla cantante statunitense. Stessa cosa è accaduta nel programma di Canale 5, quindi il tg satirico di Antonio Ricci lo ha riproposto. Leggendo la classifica, Gerry Scotti ha detto: “Nonostante tutti gli anni di carriera ha ancora problemi… a fare le scale?!”.

Striscia la Notizia e le accortezze per l’emergenza Coronavirus

Nonostante le altre trasmissioni sia in Rai che a Mediaset sono state sospese per l’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, Striscia la Notizia continua ad andare in onda. Infatti il tg satirico si Antonio Ricci ha adottato tutte le accortezze scritte nel decreto del 4 marzo 2020 del Covid-19.

In pratica all’interno dello studio di Cologno Monzese non sono presenti gli spettatori, non c’è nessun contatto fisico tra le due veline e inoltre i due conduttori si tengono a debita distanza. Gerry Scotti e Michelle Hunziker sono posizionati almeno un metro l’uno dall’altra. Nella puntata di venerdì, inoltre, il professionista pavese ha ironizzato sullo stacchetto di Micaela e Shaila: “Hanno ballato male, le caccio, ok?”.

Continuano gli ottimi ascolti per Striscia la Notizia

Prima di chiudere l’appuntamento del venerdì del tg satirico Striscia la Notizia, Gerry Scotti e Michelle Hunziker, dopo aver ironizzato su Al Bano Carrisi hanno ceduto la linea ad Amici di Maria De Filippi.

E se prima l’artista pavese ha ironizzato sul cantautore di Cellino San Marco ospite con Romina Power al talent show di Canale 5, poi ha scherzato così: “Amici? Bello!”. Nel frattempo continuano gli ascolti al top per il programma di Antonio Ricci, complice le repliche su Rai Uno dei Soliti Ignoti – Il Ritorno.