Maria De Filippi torna sulle polemiche di Amici 19, ma la conduttrice peggiora la situazione: ecco che cosa è successo

Maria De Filippi nella quarta puntata del Serale è tornata sulla polemica che coinvolge la giuria, Javier e Nicolai. Ma il web l’ha criticata ancora di più. Ecco che cosa è successo

Amici 19: Maria De Filippi coinvolge Eleonora Abbagnato

Vi ricorderete cosa era successo nella terza puntata di Amici 19? Javier ha avuto una reazione di rabbia dopo il giudizio della giuria a favore di Nicolai. Gabry Ponte, Vanessa Incontrada e Christian De Sica avevano premiato il ballerino ucraino. Secondo Javier questo non era possibile. Il ballerino è stato sostenuto in questo da Alessandra Celentano e Giuliano Peparini, i quali hanno detto che Javier aveva effettivamente ballato meglio di Nicolai.

La polemica che ne è sorta ha portato Maria De Filippi a coinvolgere Eleonora Abbagnato. Infatti, nella quarta puntata, la conduttrice è tornata sull’argomento e ha detto di aver interpellato la famosissima ballerina di danza classica per vedere se Alessandra Celentano avesse ragione. Eleonora ha detto che non c’era molta differenza tra i due, trattandosi di un altissimo livello, quindi stava poi ad un gusto personale di chi giudicava.

I social insorgono

Non c’è davvero pace per questa edizione di Amici 19. Il web, in generale, non riesce a capire i meccanismi del programma (sempre diversi), non accetta alcune dinamiche e in questi giorni si è scagliato a gran voce contro la conduttrice colpevole di fare delle evidenti differenze tra i concorrenti. Anche in questo caso, sui social c’è stato un malcontento generale quando Maria è tornata sulla questione Javier-Nicolai.

Per decine di migliaia di persone che hanno commentato sui social l’aver interpellato Eleonora Abbagnato è stato un voler sminuire Alessandra Celentano, ma la ballerina è solamente una persona con un suo gusto.

Nei giorni scorsi anche Raffaele Paganini è intervenuto sulla vicenda a favore di Javier, spiegando che il ballerino è il vero talento del programma, ma come mai Maria non ha portato in prima serata anche questa opinione? Come mai ha igorato anche quella di Giuliano Peparini? Anche loro sono grandi esponenti del mondo della danza. Eppure la conduttrice ha dato valore solo a quella che andava contro Alessandra Celentano.

Non solo, ma poi ha insistito sull’insegnante di danza dicendole che non è portatrice della verità assoluta e che se una persona come Eleonora Abbagnato ha detto che non c’è molta differenza tra i due forse due domande doveva farsele.

Dai social hanno tuonato: Alessandra Celentano deve farsi due domande dopo il giudizio di Eleonora Abbagnato e Maria De Filippi no dopo una settimana intera di critiche da parte del suo pubblico che la segue con tanto affetto da tanti anni?