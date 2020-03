Un gravissimo lutto ha colpito il Grande Fratello Vip, l’addio straziante: “Vi chiedo una preghiera…”

Grave lutto per Adriana Volpe

Giovedì scorso Adriana Volpe è stata costretta ad abbandonare il Grande Fratello Vip 4 perché le sono state delle informazioni molto gravi che riguardavano la sua famiglia. A distanza di un paio di giorni è arrivata la triste notizia, purtroppo la gieffina è stata colpita da un gravissimo lutto.

È venuto a mancare il suocero Ernesto Parli, genitore del marito Roberto. A quanto pare il 76enne è morto in Svizzera e risultava tra i contagiati di Coronavirus. Sembra che la produzione del reality show lo scorso 7 marzo 2020 aveva comunicato alla professionista le conduzioni di salute del parente ma sembra che la situazione è degenerata nelle ultime ore fino ad arrivare al decesso.

Nella mattinata di sabato la Volpe è tornata attiva su Instagram scrivendo il seguente messaggio: “In questo momento è veramente difficile per me trovare le parole per esprimere ciò che ho dentro il cuore. Il nostro mondo è in ginocchio, ma dobbiamo essere fermamente convinti che andrà tutto bene”.

Chi era Ernesto Parli?

Nelle ultime ore Alfonso Signorini aveva fatto capire che Adriana Volpe è uscita dalla casa del Grande Fratello per dei gravi e seri problemi familiari. Nessuno, però, si aspettava che a poche ore dalla sua uscita arrivasse la terribile notizia della morte del suocero. Quest’ultimo, Ernesto Parli è un nome molto noto nel mondo del calcio.

Infatti l’uomo per diverso tempo è stato il Presidente del Chiasso, portando la squadra in Serie A tra gli Anni Settanta e Ottanta. Oltre a manifestare il grande dolore per la morte del parente, l’ex gieffina ha chiesto a tutti coloro che la seguono sul social network di pregare: “Vi chiedo una preghiera per la mia famiglia. Grazie per tutto il calore, l’affetto, la solidarietà che mi state dimostrando”.

Il cordoglio della società calcistica del Chiasso

Prima del messaggio di Adriana Volpe su Instagram era arrivato il comunicato da parte della FC Chiasso. Infatti la squadra di calcio svizzera ha voluto ricordare Ernesto Parli, parlando dell’attività che l’uomo fece per la società tra la fine degli Anni Settanta e gli inizi degli era riuscito a far ottenere degli ottimi successi in campo:

“La FC Chiasso piange la scomparsa di Ernesto Parli. Grazie alla sua intraprendenza, riuscì a portare nomi illustri promossi nell’allora Lega Nazionale A. Ai familiari giungano le più sincere e sentite condoglianze da parte della società”.