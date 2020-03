Laura Pausini infuriata, sfogo sui social: “Non posso giustificare questa cosa”

Arriva su Instagram lo sfogo di Laura Pausini, la cantante commenta con parole dure il comportamento di molte persone che continuano ad uscire e non rispettano il decreto per combattere il coronavirus

Anche Laura Pausini sta facendo sentire la sua protesta, che giunge su Instagram e mostra tutta la sua rabbia. L’artista sta rispettando come tanti altri il periodo di quarantena, ma ha voluto lanciare parole dure verso coloro che non rispettano il decreto. Questi giorni sono difficili per tutti e l’emergenza coronavirus sta mettendo a dura prova i nervi di tante persone.

La Pausini ha voluto così dire la sua su Instagram e ha commentato il comportamento di molte persone che escono e non rispettano il decreto. Le misure restrittive non piacciono a nessuno, ma dobbiamo rispettarle per il bene degli altri, soprattutto dei più fragili. Lo sfogo social della cantante ha voluto rimarcare proprio questo, il fatto di stare a casa e di non lamentarsi.

Laura Pausini sfoga la sua amarezza su Instagram

Anche la Pausini come tanti personaggi del mondo dello spettacolo stanno cercando di invitare le persone a rimanere a casa. E lo stanno facendo inviando messaggi ai follower tramite i social, per far bene a se stessi e agli altri. Lo sfogo della cantante è dovuto proprio al fatto di aver constatato che molte persone invece sono indifferenti a quanto sta accadendo.

Per questo continuano ad andare in giro, incuranti dei pericoli che corrono e di come mettono a rischio gli altri. Laura Pausini ha detto di essere molto arrabbiata, e di aver provato a stare calma, ma non ci riesce. L’artista ha detto di essere incredula del fatto che ancora tante persone girovaghino per le città, nonostante tutte le vittime fatte dal virus.

La cantante ha lanciato un monito a tutti

Nel suo post la Pausini ha lanciato un monito a tutti e invitato coloro che non riescono a stare a casa a rimanerci. E’ assurdo che per prendere una boccata d’aria si debba uscire per forza. Basta aprire la finestra e respirare, è più che sufficiente.

Anche il fatto di andare a correre, per lei se ne può fare a meno, e si può fare ginnastica in casa, al riparo, senza problemi. Questo comportamento non è affatto giustificabile, e meno male che nelle case delle persone c’è tutto, tv, radio, non manca nulla oggi!

Le parole della cantante sono state molto apprezzate dai suoi fan, soprattutto quando dice che ci sono tanti italiani che sanno amare.