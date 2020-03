Maria De Filippi gela Pier Silvio Berlusconi: la mossa che nessuno si aspettava

L’emergenza Coronavirus che sta imperversando in tutto il mondo, ha costretto la rete Mediaset a fare un cambio di programma. Il vice Presidente Pier Silvio Berlusconi ha infatti apportato alcune modifiche sostanziali al palinsesto e alla solita programmazione, preferendo potenziare l’informazione. Per questo motivo sono stati sospesi numerosi programmi.

Maria De Filippi ripicca a Pier Silvio Berlusconi?

Pier Silvio Berluscono ha decisamente cambiato il palinsesto, decidendo di mettere uno stop a numerosi programmi targati Mediaset, tra questi è stato coinvolto anche Avanti un Altro, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Una decisione che non è stata affatto presa bene dal conduttore il quale, attraverso un messaggio Instagram ha polemizzato sulla scelta, sottolineando che per lui fosse molto insensata, visto che si trattava, nel suo caso, della messa in onda di repliche. Nessun pubblico in studio, dunque, nessuna diretta, perchè far slittare una trasmissione seguitissima e che avrebbe di sicuro aiutato in un momento così delicato con la sua spensieratezza. (Continua dopo la foto)

In tutto questo sono state sospese anche le registrazioni di Uomini e Donne, sia per il trono over che per quello classico. C’è stato però un disguido: le repliche del dating show targato Maria De Filippi sarebbero dovute andare in onda fino alla fine di marzo, ma così non è stato. Infatti, improvvisamente Uomini e Donne, senza alcun preavviso ha smesso con la messa in onda delle nuove puntate.

Un’ amara sorpresa per i milioni di telespettatori e fan, che attendevano il consueto appuntamento di Canale 5 che però non è arrivato. Ma cosa è successo? Secondo indiscrezioni pare che Maria De Filippi abbia scelto di interrompere le puntate per solidarietà al collega Bonolis. Al momento il gossip non è stato confermato dai diretti interessati, ma se così fosse la regina di Mediaset ha voluto dare un forte segnale a Pier Silvio Berlusconi.

Il rapporto tra Maria De Filippi e Pier Silvio Berlusconi

In una recente intervista rilasciata qualche mese fa, Maria ha confessato di avere un bellissimo rapporto con il suo Vice Presidente Pier Silvio Berlusconi e di tenere molto conto delle sue decisioni. Qualcosa è andato storto, questa volta?