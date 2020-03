Beautiful, puntate dal 22 al 28 marzo: Hope si avvicina a Thomas

La settimana di Beautiful inizia con un’atmosfera un po’ più serena, visto che Hope, Douglas e Thomas trascorreranno del tempo insieme come una vera e propria famiglia. Il giovane Forrester capirà che Hope può essere l’unica donna in grado di fare da mamma a suo figlio e inizierà a nutrire un forte sentimento per lei.

Beautiful anticipazioni: Brooke scopre Ridge e Taylor che si baciano

Nelle trame settimanali della soap opera in onda su Canale 5, Brooke avrà una brutta sorpresa. Taylor infatti, non resistendo all’attrazione che prova versi Ridge, finirà per baciarlo. Proprio in quel momento, la Logan entrerà nella stanza, cogliendoli in flagrante.

Le due donne finiranno per litigare e il Forrester non potrà fare nulla. Come svelano le anticipazioni di Beautiful, Hope starà vicino a Thomas, distrutto per la scomparsa di Caroline. I due finiranno per avvicinarsi sempre di più. Proseguendo con le trame settimanali di Beautiful, vedremo che la Logan si scaglierà contro Taylor, certa che la donna voglia far allontanare Liam e Hope, in modo che il giovane Spencer possa tornare con sua figlia.

Tutta questa confusione metterà in crisi il matrimonio di Brooke e Ridge, che avranno idee opposte in merito. Intanto, Wyatt proverà a tranquillizzare Liam, che si accorgerà di quanto Hope si stia interessando a Thomas. Il fidanzato di Sally gli proporrà di tornare a lavorare alla Spencer.

Douglas si affeziona ad Hope

Le anticipazioni delle puntate di Beautiful raccontano inoltre che Douglas si legherà in maniera forte ad Hope, capace di consolarlo e di offrirgli il suo supporto dopo la morte di Caroline. Il bimbo le chiederà di fargli da madre. Quando Liam verrà a sapere della cosa, si preoccuperà non poco.

Nello stesso tempo, Thomas avrà modo di parlare con Taylor riguardo l’intesa tra Hope e Douglas. Il suo scopo è che la Hayes possa convincere Steffy a premere affinché Liam torni da lei e le bimbe. Ci riuscirà?

Infine, negli episodi settimanali di Beautiful in onda su Canale 5 vedremo che Flo Fulton andrà da Wyatt per una questione molto importante, mentre Ridge pregherà Sally di non lasciare la Forrester, visto che i suoi lavori sono sempre apprezzati.