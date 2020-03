Antonio Zequila sbotta contro il pubblico del GF VIP: tele voto pilotato? (VIDEO)

In queste ore, Antonio Zequila si è lasciato andare ad una conversazione con Licia Nunez in cui ha sbottato contro il pubblico del GF VIP. Nel caso specifico, pare che l’attore napoletano non abbia affatto gradito una decisione presa dai telespettatori in occasione dell’ultima messa in onda del reality show.

Il protagonista ha criticato, insieme alla sua coinquilina, il fatto che la maggior parte degli spettatori avessero voluto vedere Sossio in finale a dispetto di altri volti, che sono in casa da più tempo. Andiamo a vedere tutti i dettagli.

La polemica di Antonio Zequila

Antonio Zequila è, sicuramente, tra i personaggi più interessanti di questa edizione del GF VIP. Il famoso “Er Mutanda” è riuscito con i suoi modi di fare a generare parecchio sgomento in casa, cosa sempre favorevole quando si tratta di reality show. Ad ogni modo, nel corso della diretta di mercoledì scorso, il conduttore Alfonso Signorini ha indetto un secondo tele voto lampo finalizzato al raggiungimento di una duplice situazione.

In primo luogo, infatti, è stato stabilito il secondo concorrente eliminato dalla casa e poi si è provveduto anche a decretare il primo finalista. Ebbene, la maggior parte delle persone hanno deciso di affidare questo secondo ruolo a Sossio Aruta. Tale scelta, però, è stata molto criticata da alcuni coinquilini, specie dall’attore napoletano.

L’indiscrezione del pubblico del GF VIP

Nel corso di una chiacchierata con Licia Nunez, Antonio Zequila ha detto di non riuscire a comprendere il motivo per cui il pubblico del GF VIP avesse agito in quel modo. La cosa che più di tutte, però, ha tormentato il protagonista, è stato il fatto di non sapere le percentuali con cui il pubblico si è espresso.

A quel punto, allora, Antonio ha cominciato ad avanzare delle ipotesi. A suo avviso, infatti, tale differenza percentuale è stata parecchio scarsa. Della sua stessa idea è stata anche l’attrice de Le Tre Rose di Eva.

Il video in questione è stato pubblicato sulla pagina Instagram ufficiale del reality show, pertanto, in poco tempo sono piovuti numerosi commenti. Ebbene, alcuni di essi sono stati davvero singolari. Diversi utenti hanno palesato di non essere riusciti a votare, in quanto ci fossero problemi con il sistema. Che il tele voto, quindi, sia stato pilotato?