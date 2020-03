Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto sbotta:”Non si capisce più niente”

Nonostante l’Italia stia vivendo un momento a dir poco difficile, gli autori del Grande Fratello Vip hanno deciso di far continuare lo show. La scelta è legata all’intento di voler tenere compagnia agli italiani visto l’obbligo di quarantena.

La bellissima Paola Di Benedetto è senza ombra di dubbio una delle grandi protagoniste di questa edizione. E’ stata capace di mettersi in gioco con tutta sé stessa. Nelle ultime ore, però, anche la fidanzata di Federico Rossi sta accusando le difficoltà legate al coronavirus.

Gli autori tengono costantemente aggiornati i concorrenti su quanto sta accadendo fuori. L’ex madre natura, evidentemente molto sensibile all’argomento, è rimasta praticamente sbigottita dinnanzi ai messaggi ricevuti dal Grande Fratello. A rendere ancora più tesa e complicata la situazione il ritiro di Adriana Volpe che a causa del virus ha perso il suocero.

Il percorso di Paola Di Benedetto al Grande Fratello Vip

Paola Di Benedetto si è messa in luce in questa prima parte del Grande Fratello per essere stata vicina alle donne nei momenti di maggiore difficoltà. Ha supportato Elisa De Panicis quando si è scontrata con Andrea Denver, Fernanda Lessa in alcuni momenti di crisi e ha spinto Clizia Incorvaia verso Paolo Ciavarro.

Ha avuto anche la possibilità di vedere, seppur solo tramite un messaggio, il fidanzato Federico Rossi che una volta di più gli ha confermato la forza del sentimento. In questo momento molto complicato, anche Paola Di Benedetto ha voluto esprimere la sua opinione. Si è detta sconvolta per quanto sta succedendo. Un qualcosa che sembra impossibile.

In questa circostanza, come è accaduto anche agli altri concorrenti ha avuto la possibilità di parlare con i suoi affetti. Ha svelato di aver sentito i suoi genitori e il fidanzato e che fortunatamente tutti stanno bene. Un’emozione unica dopo oltre due mesi passati chiusa nella casa, alla quale sono seguite lacrime di gioia.

Lo sfogo di Paola Di Benedetto

Il ritiro di Adriana Volpe ha mandato in crisi tutti i concorrenti della casa del Grande Fratello. In particolare Paola Di Bendetto che si è chiesta, durante uno sfogo, cosa stia realmente accadendo e che non si capisce più niente, come darle torto.

Una situazione drammatica in tutto il paese che ha spinto l’ex Madre Natura a dichiarare di non farcela più. Infine un pensiero proprio ad Adriana Volpe sottolineando di esserle vicina nonostante le distanze con la speranza di poterla riabbracciare presto.