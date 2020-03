“Sei ridicola, sai fare solo quello…”: Naike Rivelli completmente nuda alla finestra, è polemica [FOTO]

La nuova provocazione di Naike Rivelli

Senza ombra di dubbio, rispetto a Carolina Fachinetti che di recente è stata colpita da un grave lutto, Naike Rivelli è la figlia più conosciuta di Ornella Muti. La 45enne, infatti, ha un passato di attrice e modella ma da qualche anno si diletta a lanciare delle provocazioni sui social network.

La donna, infatti, quasi tutti i giorni posta delle foto e video dove si mostra con pochi abito addosso o addirittura priva di biancheria intima. E a proposti di questo, in occasione della quarantena per il Coronavirus la Rivelli ha scatenato una serie di polemiche per uno scatto decisamente al limite della censura.

La figlia di Ornella Muti di nuovo nuda su Instagram

Dopo essersi scagliata contro gli influencer, in particolare Chiara Ferragni, Naike Rivelli ha voluto mandare un nuovo messaggio a tutti coloro che la seguono sui social network. Ovviamente, come lei stessa ha detto più volte, il modo migliore per far arrivare in maniera diretta le sue parole è mostrarsi nuda. Detto fatto, la figlia di Ornella Muti si è mostrata ancora una volta in tutta la sua bellezza.

Nello specifico su Instagram è apparsa una foto che la ritrae totalmente svestita con un paio si scarpe rosse e che si affaccia da una finestra. La 45enne è di spalle, quindi è ben visibile il suo lato B sodo e alto. Ovviamente l’iniziativa della donna ha mandato in visibilio i follower ma nello stesso tempo alcuni si sono lamentati. Infatti degli utenti l’hanno accusata di essere ridicola perché l’unica cosa che sa fare nella vita è spogliarsi. (Continua dopo il post)

Il ricordo di Naike Rivelli sul cognato Andrea

E a proposito di Instagram, nel suo profilo seguito da circa 257 mila follower, nel giorno della festa del papà Naike Rivelli ha voluto fare un omaggio al cognato Andrea. Quest’ultimo, marito della sorella Carolina Fachinetti, è venuto a mancare lo scorso mese dopo un lungo calvario.

Purtroppo il ragazzo, padre di due bambini, è morto a causa di un tumore cerebrale. La figlia di Ornella Muti ha postato sul social una foto che lo ritrae insieme alla sua bellissima famiglia che lo ha perso molto presto.