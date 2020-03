Raffaella Mennoia sbotta: “Non so perché hanno sospeso Uomini e Donne, non ce ne frega un ca**o”

In queste ore, la caporedattrice di Uomini e Donne, Raffaella Mennoia, ha dato luogo ad un pesante sfogo sui social contro alcune pagine che avrebbero diffuso false notizie. Un po’ di giorni fa, la donna ha commentato la sospensione del talk show pomeridiano dicendo di essere spaesata quanto i telespettatori.

Molti siti di gossip, però, avrebbero interpretato in modo differente le sue parole e le avrebbero messo parole in bocca non vere. Per questo motivo, la protagonista ha deciso di fare una dovuta precisazione sulla questione.

Lo sfogo della caporedattrice di Uomini e Donne

Raffaella Mennoia si è sfogata su Instagram dicendo di non essere affatto a conoscenza dei veri motivi per cui Uomini e Donne è stato sospeso. Né lei, né i suoi collaboratori, infatti, sono stati informati di quello che potrebbe esserci dietro questa drastica decisione. Proprio per questo motivo, è alquanto sgradevole che si continui a parlare della questione come se lei c’entrasse qualcosa.

Inoltre, la caporedattrice ci ha tenuto a chiarire che in questo momento così delicato per tutti, è ridicolo soffermarsi su questi gossip beceri e infondati. In questo momento, infatti, le persone non sono affatto interessate a questi pettegolezzi di bassa lega, ma vorrebbero essere informati di più sull’emergenza sanitaria nel mondo. Infine, nella parte conclusiva del suo sfogo, la donna ha esortato i suoi fan a seguire un consiglio molto importante.

Il messaggio importante di Raffaella Mennoia

Se proprio si vuole parlare di lei, infatti, sarebbe opportuno menzionare quella che è l’unica cosa a cui tiene davvero. Da anni la responsabile della redazione di Uomini e Donne, Raffaella Mennoia, si occupa della lotta contro il maltrattamento degli animali e il loro abbandono. In queste settimane di difficoltà molte persone, purtroppo, stanno abbandonando i loro amici pelosi e questa è una cosa che l’indigna parecchio.

Per tale ragione, sarebbe opportuno parlare meno di gossip e di più di temi importanti come questo. La donna, inoltre, ha esortato chiunque dovesse assistere a questo genere di comportamenti a denunciare immediatamente la situazione a chi di dovere. Restare a guardare, infatti, non è altro che essere complici.