“La quarantena di angoscia?”: Belen Rodriguez senza mutande, che regalo per Stefano De Martino [FOTO]

Belen Rodriguez e la quarantena insieme a Stefano De Martino e il figlio Santiago

Anche Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno osservando alla lettera le direttive del Governo per combattere il Coronavirus. Quindi, per ammazzare il tempo la soubrette argentina ha deciso di trascorrere una serata molto sensuale.

Per essere precisi ha organizzato il tutto per la sua dolce metà. Ricordiamo, infatti, che il ballerino napoletano, la modella e il loro figlio Santiago stanno nel loro appartamento di Milano la quarantena forzata a causa dell’emergenza sanitaria. Maandiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto di recente.

Il balletto sensuale per il danzatore partenopeo

Purtroppo non sappiamo quando la situazione tornerà alla normalità, quindi Belen Rodriguez ha deciso di trascorrere le sue dedicandosi al cura del suo corpo. In che modo. La compagna di Stefano De Martino realizza delle sedute di fitness, oppure cucina delle ricette tipiche della sua Terra, l’Argentina.

Il tutto rigorosamente via social attraverso delle dirette o Stories su IG. Nella serata di venerdì, ad esempio, la showgirl ha lasciato a bocca i suoi nove milioni di follower con un video davvero seducente. Infatti Belen è apparsa con addosso una salopette in jeans e un reggiseno color arancio. Ma quest’ultima non era sola, infatti si regalata qualche secondo di Macarena sotto l’occhio vigile del danzatore partenopeo.

Belen Rodriguez e lo scatto di nudo su Instagram crea polemiche

Ma quache giorno prima la stessa Belen Rodrguez ha sollevato un polverone di polemiche a causa di un nuovo scatto postato su Instagram. Una foto dove la compagna di Stefano De Martino è totalmente nuda anche se l’effetto scuro dell’immagine non nostra tanto.

Alcuni utenti web, però, l’hanno ripresa, sostenendo che non è proprio il momento giusto per condividere sui social delle foto del genere. Ovviamente i follower si riferivano all’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus che sta investendo il nostro Paese, ma anche gran parte del mondo. Ecco il post in questione che ha ricevuto un botto di likes e commenti: