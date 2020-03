Uomini e Donne: tra Sebastiano e Denise è finita, lui corteggiava altre donne

L’ex dama del trono over ha spiegato i motivi della rottura con Sebastiano. Ecco che cosa è successo

Uomini e Donne: Denise e Sebastiano si sono lasciati

Nella scorsa stagione dl trono over di Uomini e Donne Denise e Sebastiano sono stati più volte protagonisti al centro studio. La coppia non riusciva a superare le difficoltà e la produzione, avendo dei dubbi sul cavaliere, ha invitato la coppia a uscire dal programma. Lontano dagli studi la loro relazione è decollata. In una recente intervista su Uomini e Donne Magazine avevano raccontato che dopo i problemi iniziali la loro storia d’amore stava andando a gonfie vele.

Inaspettatamente, qualche settimana fa, tuttavia, Denise ha messo fine alla relazione e nei giorni scorsi ne ha spiegato le motivazioni al noto sito di gossip Isa&Chia. L’ex dama del trono over ha parlato di tradimenti. Ecco tutti i dettagli qui di seguito nell’articolo.

Sebastiano ha tradito Denise

Denise ha raccontato nei dettagli che cosa è successo con Sebastiano. A dicembre, l’ex dama ha scoperto che il suo compagno ha contattato il suo ex fidanzato per saperne di più sul suo passato amoroso. Questa scoperta l’ha fatta davvero arrabbiare, anche perché tra loro stava andando tutto bene. Interrogato sul perché di quel gesto, prima Sebastiano ha detto che alcune persone gli avevano riferito delle cose, poi ha parlato di insicurezze.

Sebastiano e Denise sono stati lontani, per questa discussione, alcune settimane ma lui ha deciso di tornare. Infatti, nella notte di Capodanno Sebastiano è andato a sorpresa a casa di Denise e l’ha implorata con le lacrime agli occhi. Lei, innamorata, ha deciso di dargli un’altra possibilità.

La serenità tra loro non è andata avanti molto. Denise ha poi fatto una scoperta terribile. Ha trovato delle chat molto compromettenti sul telefono di Sebastiano. Si trattava, dunque, di una prova del suo tradimento.

Sebastiano corteggiava altre donne

La chat compromettente che ha destabilizzato completamente Denise è quella di Sebastiano con una donna sposata. Lui le diceva frasi d’amore, la voleva vedere, parlava di lei come fosse una montagna e di Denise come un granellino di sabbia. Non solo, ma poi le sono arrivate delle prove inconfutabili di chat con altre donne, anche molto giovani. Ecco perché l’ex dama ha deciso di cacciarlo di casa e di non rivederlo più.