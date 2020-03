Uomini e Donne, Clarissa Marchese si racconta: i chili presi in gravidanza, la corsa in ospedale e la reazione di Federico dopo la nascita di Arya

Clarissa Marchese ha svelato i momenti precedenti al parto, la nascita della piccola Arya, i chili presi in gravidanza e la reazione di Federico Gregucci

Uomini e Donne: Clarissa e Federico pazzi d’amore per la piccola Arya

L’11 marzo è nata la piccola Arya, la figlia di Clarissa Marchese e Federico Gregucci. La coppia si è formata a Uomini e Donne circa tre anni fa ed è andata subito a convivere. Dopo qualche mese a Roma, hanno deciso di trasferirsi a Miami dove tuttora sono residenti. Dopo il matrimonio dello scorso maggio, Clarissa ha scoperto di essere incinta e adesso sono genitori a tempo pieno.

Sui social, Clarissa nei primi giorni non è stata molto presente. Poi, piano piano ha ripreso a condividere qualcosa con chi la segue con tanto affetto. Recentemente ha dato ulteriori dettagli dei momenti precedenti al parto, della nascita della bambina, di quanti chili ha preso durante la gravidanza e di come ha reagito Federico a tutto questo.

Clarissa si racconta: la corsa in ospedale

Clarissa ha raccontato che si sono rotte le acque alle 2 di notte tra il martedì e il mercoledì e ha chiamato immediatamente Federico e sua mamma. La corsa in ospedale è avvenuta immediatamente ma Clarissa continuava a perdere liquidi, tanto che, quando è arrivata dai medici, continuava a scusarsi, sentendosi molto a disagio.

Loro l’hanno accolta dicendole che è normale e che quindi non diceva scusarsi di nulla, mentre Federico rideva della situazione. Le contrazioni da ogni 5 minuti sono passate a ogni 2 minuti in due-tre ore. Clarissa ha detto di aver resistito per un’ora al dolore, poi ha chiesto l’epidurale.

La reazione di Federico e i chili presi in gravidanza

Da quel momento si è tranquillizzata e “avrebbe potuto fare anche dieci parti”. Con sei-sette spinte ben assestate è nata la piccola Arya, di 3,7 Kg. Quando gliel’hanno messa in braccio Arya ha stretto forte la mano della sua mamma e in quel momento l’emozione per Clarissa è stata enorme.

Federico non è riuscito a trattenere l’emozione e non fa altro che baciare Arya da quando è nata. L’ex tronista ha detto di aver preso 14 Kg in gravidanza. Dopo essere uscita dall’ospedale era 9 Kg in meno.

Adesso ha qualche chilo in più rispetto al suo peso forma, ma è convinta che il corpo sappia quello che deve fare. Lei si sforza di mangiare bene e sano per poter allattare al meglio la sua piccolina. I primi giorni sono stati privati e intimi, ma ovviamente con il passare del tempo Clarissa e Federico mostreranno Arya sui social perché fa parte della loro nuova vita.