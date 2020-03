“Ti cediamo il posto…”: Lorella Cuccarini e Alberto Matano, l’annuncio su Marco Liorni

Marco Liorni interviene a La vita in diretta

Venerdì 20 marzo su Rai Uno è andato in onda l’ultimo appuntamento settimanale de La vita in diretta. Per l’occasione i due padroni di casa Alberto Matano e Lorella Cuccarini si sono collegati via Skype con Marco Liorni.

Il conduttore di Italia Sì direttamente dal divano di casa sua ha risposto alla domanda posta dai colleghi. Ovvero se fosse sul podio della sua trasmissione, cosa vorrebbe dire al popolo italiano?

A quel punto il professionista romano che domenica scorsa ha ottenuto il record con una puntata speciale ha detto che è giusto approfittare di questo momento difficile per parlarsi di più. Secondo Liorni parlare è una cosa che spesso non si ha il tempo di fare. Poi ha anche ammesso che il nostro Paese sta attraversando un periodo molto duro.

Il conduttore di Italia Sì mostra i dolci cucinati dalle figlie

Oltre a parlare della terribile situazione che l’Italia sta vivendo a causa dell’emergenza Coronavirus, Marco Liorni è apparso molto orgoglioso a La vita in diretta. Infatti, attraverso il tablet il conduttore di Italia Sì, ha mostrato a Lorella Cuccarini e Alberto Matano i dolcetti che gli hanno preparato le sue figlie.

Mostrandosi sorridente attraverso la chiamata Skype, il padrone di Reazione a Catena ha detto: “E’ una cosa che mi ha fatto sciogliere”. Ricordiamo che una settimana fa il professionista romano è andato in onda per due giorni consecutivi, ovvero la puntata tradizionale del sabato e poi anche domenica. Nel giorno festivo ha sostituito Mara Venier fermata per un turno dalla Rai.

Lorella Cuccarini e Alberto Matano cedono lo studio a Marco Liorni

Prima di salutarlo e ringraziandolo per essere intervento a La vita in diretta, Alberto Matano e Lorella Cuccarini gli hanno ceduto, ovviamente in modo ironico, lo studio dello storico rotocalco del pomeriggio di Rai Uno. Infatti, per chi non lo sapesse Italia Si di Marco Liorni viene trasmesso proprio da lì. “Ti lasciamo lo studio per domani, visto che sarai in onda da qui come sempre a partire dalle 16.45”, ha detto l’ex volto del Tg1 al collega.