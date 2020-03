Giuliano Peparini Amici 19, in serie difficoltà per coronavirus “troppi cambiamenti”

Giuliano Peparini: per lui la situazione è drammatica

Giuliano Peparini ha rilasciato un’intervista affermando che la preparazione del serale al momento è per lui drammatica, davvero difficoltosa. Il prezzo del coronavirus è proprio questo, tante conseguenze in qualunque campo. Per quanto riguarda il serale di Amici, ieri sera è andata in onda la quarta puntata ovviamente senza pubblico.

L’emergenza ha cambiato le cose già a partire da lì, così l’uomo ha dovuto rivoluzionare tutto per l’ennesima volta. Tanto impegno, tanto studio, tanta preparazione per cercare di proporre al pubblico una puntata del serale all’altezza di tutte le altre nonostante le varie restrizioni.

Giuliano Peparini, il suo talento ha dato grossi frutti, la puntata è andata benissimo

Giuliano Peparini sa bene che ogni puntata è ricca prevalentemente di emozioni che arrivano dal pubblico, fondamentale per cercare di capire, in base alle reazioni, se tutto procede bene o male. Quindi adesso si fa quel che si può. Si lavora nella speranza di essere andati bene e di continuare a farlo. Così ha spiegato che in questi giorni ha dovuto studiare bene qualunque tecnica per fare tutto nel rispetto delle regole.

Può sembrare banale, può sembrare facile, ma come si fa soprattutto nella danza a rispettare la regola della distanza? Finchè si tratta di canto, recitazione, tutto è possibile. Ma ballare vuol dire entrare a stretto contatto. La tipologia di danza varia, passo a due, ballo di gruppo e così via, ma un pò ovunque serve contatto fisico, stretta vicinanza. Un bacio, un abbraccio, una presa, come si fa?

Ecco perchè il coreografo sta attraversando un periodo di seria difficoltà. Non è facile realizzare tante coreografie del tipo, in pochissimi giorni. Soprattutto se è la prima volta che si è costretti a cercare la soluzione delle soluzioni ed anche in poco tempo.

Probabilmente però l’uomo è riuscito ad ottenere un ottimo risultato dato che nonostante tutte le restrizioni, la puntata andata in onda ieri sera è riuscita ad ottenere sui social consensi su consensi. Tantissimi commenti positivi, grazie al suo talento, alla sua fantasia, alla professionalità ed ai ragazzi che hanno cercato di dare il meglio.

Una battaglia che l’Italia cerca di vincere, in tutti i modi

Questo ci dimostra che se si vuole davvero qualcosa, con impegno e dedizione si può raggiungere qualunque tipo di risultato. Il coronavirus è riuscito a fermare l’Italia intera ma non i programmi televisivi che tra uno sforzo e l’altro stanno cercando di andare avanti.

La popolazione italiana non può fare altro che stare a casa, Amici, come anche il Grande Fratello sono di grande compagnia.