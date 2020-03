Grande Fratello Vip: il messaggio della produzione per Adriana Volpe

La produzione del reality ha voluto mandare un messaggio di vicinanza ad Adriana Volpe dopo la scomparsa del suocero

GF Vip: Adriana Volpe si è ritirata

Qualche giorno fa Adriana Volpe si è ritirata dal Grande Fratello Vip. Un paio di settimane fa la stessa pagina Instagram del programma aveva informato i telespettatori che la conduttrice era stata messa in contatto con la famiglia per problemi personali. Ebbene, nel corso dei giorni si è scoperto qualcosa in più.

Nonostante la regia tentasse di censurare le conversazioni, si è capito che un familiare di Adriana aveva dei problemi di salute. Lei ha deciso di tornare a casa e svolgere appieno il suo ruolo di moglie e mamma.

Dopo l’annuncio del ritiro e l’abbraccio con i suoi coinquilini, alcuni di questi hanno pianto per ore per lei. In Casa si è anche parlato della sua decisione. Alcuni pensano che abbia fatto bene perchè non c’è gioco che tenga di fronte a difficoltà familiari, per altri poteva rimanere se la situazione non era grave.

Adriana in lutto: è morto il suocero

Già nella puntata di mercoledì 18 marzo, Alfonso Signorini aveva fatto capire che la situazione di Adriana era delicata e che coinvolgeva un familiare di suo marito. Dopo il ritiro, la conduttrice ha annunciato sui social che si trattava del suocero, il papà di suo marito. Ernesto Parli, 76 anni, è deceduto dopo aver contratto il coronavirus. La situazione, quindi, era molto grave e richiedeva assolutamente il suo ritorno a casa.

Il messaggio di Grande Fratello Vip

Alfonso Signorini ha cercato di capire la situazione di Adriana e di giustificare quanto più possibile le sue lacrime e la sua preoccupazione senza svelare troppo per rispettare la privacy. Dopo la decisione del suo ritiro il conduttore è intervenuto personalmente sui social per dire che i motivi che la portavano a terminare il gioco erano seri e aveva fatto capire che si trattava proprio del coronavirus.

La produzione ha deciso di far sentire la sua vicinanza alla conduttrice con un messaggio appena pubblicato sulla pagina ufficiale Instagram. Si legge: “Un forte abbraccio ad Adriana da tutta la famiglia di Grande Fratello. Siamo vicini a te e ai tuoi cari con tutto il nostro affetto“.