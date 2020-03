Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi, la verità sull’addio: “Mi vergognavo farlo…”

Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi: perché si sono lasciati

Di recente abbiamo visto Leonardo Pieraccioni insieme ai suoi cari amici Carlo Conti e Giorgio Panariello ospiti a C’è Posta per Te. I tre professionisti toscani hanno intrattenuto il pubblico di Canale 5 con un divertente siparietto. Mentre Laura Torrisi è stata una delle protagoniste della prima edizione di Amici Celebrities in onda lo scorso autunno.

Quest’ultima e l’attore e regista italiano formavano una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo, ma dopo cinque anni di relazione i due hanno deciso di dividere le proprie strade. Un legame che però non si spezzerà mai visto che hanno in comune la figlioletta Martina.

Le ragioni della separazione

Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi si sono conosciuto sul set del film ‘Una moglie bellissima’, dove nel cast era presente anche Gabriel Garko. La fine della loro storia d’amore ha lasciato senza parole tutti i fan della coppia che speravano di vederli per sempre insieme. A parlare della separazione era stato lo stesso regista attraverso una lunga intervista.

In quell’occasione l’artista toscano disse che persone come lui hanno speranza solo con le crocerossine. Poi confidò di aver inserito delle discussioni anche nella pellicola citata prima, facendo riferimento alla Torrisi che lancia accuse al partner di avere una stanza dei balocchi e di non averla mai portata a vedere l’aurora boreale.

La vergogna di Leonardo Pieraccioni

Nella lunga chiacchierata di Leonardo Pieraccioni col giornalista di un noto magazine, proprio a proposito della fine della sua storia d’amore con Laura Torrisi, l’artista fiorentino ha ricordato di quando lesse su una rivista le dichiarazioni del presunte amante della moglie. Il regista aveva precisato che lui e l’ex concorrente del Grande Fratello non stavano più insieme da due un paio d’anni quindi era normale che la donna si facesse la sua vita.

Pieraccioni, inoltre aveva ammesso che gli erano nati alcuni sospetti su quello che girava sul web. Nonostante tutto rimase in silenzio perché erano frenato dalla vergogna e non riusciva a ufficializzare la separazione. “Non volevo fare la figura di quello che si lascia poco dopo aver fatto una figlia”, aveva detto l’attore.