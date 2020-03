Barbara D’Urso valanga di critiche sotto la nuova foto “Vergognati”(FOTO)

Barbara D’Urso tra cucina e studi televisivi qualche foto che guasta

Barbara D’Urso continua la sua vita tranquillamente, come sempre, così come i suoi programmi Pomeriggio Cinque e Live non è la D’Urso. Adesso però è stata posta al centro delle critiche perché su Instagram è attiva come sempre ma continua a postare delle foto che non sono azzeccatissime con il momento che stiamo vivendo. La gente è felice del fatto che la conduttrice non li abbia abbandonati nè in tv nè privatamente, ma non apprezza come lo fa.

La presentatrice ha raccontato che in questi giorni si sta dando alla lettura e alla cucina, ha confidato di essere ingrassata ed ha postato una foto dove l’occhio non può che cadere sul décolleté prosperoso. Sotto la foto scrive di essere ingrassata 3 kg dato che cucina e mangia dalla mattina alle 6 fino alla sera.

Qualcuno le crede, qualcun altro no. Da un lato i suoi ammiratori più cari che hanno sicuramente apprezzato la foto sexy. Dall’altro quelli più realisti ed oggettivi che si sono sono soffermati soltanto sulle critiche. Secondo i suoi follower Infatti non è il caso di postare queste foto in un momento tanto brutto per tutti.

Quindi l’hanno invitata a vergognarsi e a coprirsi, ad iniziare ad essere seria dato che è una giornalista di una certa età. Secondo il parere di molti infatti dovrebbe puntare solo sull’intelligenza e sull’informazione ed è proprio quello che lei non sta facendo.

Barbara D’Urso raddoppia i suoi appuntamenti settimanali e il pubblico…

Barbara D’Urso ha già due appuntamenti settimanali, il pomeriggio con Pomeriggio Cinque e la sera con Live non è la D’Urso. Entrambi sono il punto di riferimento di migliaia di italiani che continuano a seguirla per conoscere gli sviluppi dell’emergenza sanitaria del coronavirus in Italia. Da adesso in poi quest’ultimo andrà in onda ben due volte la settimana oltre che la domenica, anche il martedì sera dal prossimo 24 Marzo. (Continua dopo la Foto)

Palinsesti televisivi che cambiano, il pubblico non è solo

Così la conduttrice terrà impegnati i suoi telespettatori pomeriggio e sera parlando solo ed esclusivamente del virus. Trasmetterà dati reali, dei decessi, delle guarigioni, dei contagi in tutte le regioni d’Italia.

I palinsesti televisivi in queste ultime settimane sono cambiati, sia per mantenere alta l’informazione sulla situazione di emergenza. Sia per andare incontro alle famiglie che si sono improvvisamente trovate a casa, modificando la routine e lo stile di vita. Sia per i ragazzi che non vanno a scuola, che non possono uscire di casa e probabilmente si annoiano.