GF Vip: Alfonso Signorini aggiorna i concorrenti, fiumi di lacrime nella Casa

Alfonso Signorini è entrato nella Casa per gli ultimi aggiornamenti legati all’emergenza sanitaria in Italia. Ecco come hanno reagito i concorrenti

GF Vip: Alfonso Signorini aggiorna i concorrenti

Venerdì 20 marzo Alfonso Signorini ha mandato un video all’interno della Casa del Grande Fratello Vip per aggiornare i concorrenti sulla situazione legata al contagio del Coronavirus. Il conduttore ha spiegato che il numero dei contagiati ha superato quota 41.000 e ci sono più di 3.4000 decessi. Purtroppo, l’Italia è il Paese con il maggior numero di vittime al mondo. Ha superato anche il numero dei decessi che si era registrato in Cina. Tuttavia, i guariti aumentano e sono più di 4.000.

Il conduttore si è soffermato sulle buone notizie dalla Cina, che per la prima volta da gennaio non ha registrato nessun nuovo contagio interno, e sul paziente 1 di Codogno, Mattia di 38 anni, che presto potrà tornare a casa e stare vicino alla moglie, incinta. Alfonso ha voluto, in questo modo, diffondere un po’ di speranza nella Casa.

Le reazioni dei vip

Alcuni vip, durante il video di Alfonso Signorini, sono scoppiati a piangere. Dopo il video, alcuni di loro, come fanno di consueto, si sono confrontati sulle informazioni appena ricevute e hanno trovato un po’ di sollievo nelle buone notizie. Tuttavia, altri hanno preferito allontanarsi per prendersi un momento come Paolo Ciavarro.

Anche Grande Fratello Vip è stato colpito dalla tragedia legata al Coronavirus attraverso Adriana Volpe. La conduttrice si è appena ritirata qualche giorno fa per le condizioni di salute gravi di un suo familiare. Il suocero, infatti, ha contratto l’infezione e non ce l’ha fatta.

Le prime anticipazioni

In Casa i concorrenti fanno davvero fatica a continuare il reality. Molti di loro hanno perso interesse nel gioco anche se provano, su consiglio di Fabio Testi e Alfonso Signorini, a tenere compagnia alle persone a casa. Si inventano giochi, musiche e scherzi per cercare di strappare un sorriso ai telespettatori. Nella scorsa puntata sono usciti Valeria Marini e Fabio Testi. Nel corso della serata è stato decretato il primo finalista: Sossio Aruta.

Al televoto questa settimana ci sono tre donne: Antonella Elia, Fernanda Lessa e Licia Nunez. Antonella Elia si sente molto forte per aver superato la scorsa nomination, ma riuscirà a superare anche questa? Secondo voi chi dovrà abbandonare il programma?