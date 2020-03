Jacopo Ottonello, le prime parole dopo l’eliminazione da Amici: “Sono contento” (VIDEO)

Ieri, venerdì 20 marzo, è andata in onda una nuova puntata di Amici ed è stata quella in cui Jacopo Ottonello è stato eliminato. Si è trattato di un momento davvero molto commovente, specie per la padrona di casa. Non è affatto frequente vedere Maria De Filippi così commossa come è capitato ieri sera.

La presentatrice, però, ha sempre apprezzato molto l’operato del ragazzo e il suo essere così educato e gentile. Per tale ragione, è rimasta profondamente addolorata dalla decisione. Ad ogni modo, subito dopo la puntata, la produzione del programma ha intervistato il ragazzo. Vediamo cosa ha detto.

Le prime parole di Jacopo Ottonello

Sul sito Witty Tv è presente l’intervista fatta a Jacopo Ottonello dopo la puntata di Amici. Il giovane ha detto di essere contento per come sia andata la puntata perché sente di aver dato davvero il meglio di sé. Sul palco si è sentito profondamente carico e spera che questa energia sia arrivata anche a tutti i telespettatori da casa. Inoltre, ha detto di aver portato avanti un percorso pulito e semplice.

Anche dopo questa esperienza, ha intenzione di continuare ad essere se stesso non perdendo la genuinità e l’umiltà che lo contraddistinguono. Quello di cui il protagonista è più felice è il fatto che al di là delle sue qualità artistiche sia venuta fuori anche la sua personalità. La musica è la cosa a cui tiene di più e farà sempre parte della sua vita, anche se questa esperienza su Canale 5 è volta al termine.

I messaggi per gli ex compagni di Amici

Nel corso dell’intervista registrata dopo la puntata di Amici, Jacopo Ottonello ha anche voluto mandare dei messaggi ai suoi ex compagni d’avventura. Nel caso specifico, ha consigliato a Javier di continuare ad inseguire la sua passione nella danza. Di Nicola, invece, si è limitato a dire che è un vero fenomeno, Gaia si merita assolutamente tutti i traguardi che sta raggiungendo.

Tra le altre persone, non sono mancati commenti anche per Nyv e Giulia. La prima deve continuare ad essere se stessa, mentre la seconda non deve sentirsi in colpa per aver fatto in modo che venisse eliminato. Insomma, un’uscita davvero a testa alta che non ha nulla a che vedere con quanto accaduto in occasione della precedente puntata del talent show. (Clicca qui per il video)