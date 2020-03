Il Paradiso delle Signore puntate 23-27 marzo: Gabriella va a Parigi

Prosegue la settimana di programmazione della soap opera Il Paradiso delle Signore in onda su Rai 1 dal 23 al 27 marzo. Le anticipazioni svelano che Gabriella andrà a Parigi, innescando la gelosia di Salvatore. Con lei vorrà partire anche Marta, speranzosa di provare una cura per tornare di nuovo fertile. Tra Clelia e Luciano invece, tornerà la passione.

Il Paradiso delle Signore trame settimanali: Riccardo e Angela si amano

Nelle puntate settimanali della soap, Gabriella verrà chiamata da Defois per presentare la sua collezione. La stilista sarà davvero soddisfatta del traguardo raggiunto. Con lei vorrà partire anche Marta, intenzionata a provare una cura innovativa contro la sterilità. La giovane donna non dirà nulla a Vittorio.

Stando alle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, Riccardo e Angela si lasceranno andare alla passione e decideranno di vivere alla luce del sole il loro amore. La Barbieri però, dovrà affrontare suo fratello, contrario alla relazione. A cercare un confronto con Marcello sarà lo stesso Guarnieri Junior.

Proseguendo con le trame settimanali de Il Paradiso delle Signore, vedremo Ennio geloso di Clelia che, intanto, avrà capito di non poter rinunciare all’amore di Luciano. Silvia scoprirà presto che suo marito è tornato a frequentare la capo commessa e la vorrà incontrare, uscendone però sconfitta.

Ormai, il suo matrimonio è andato in pezzi. Marta continuerà a pensare al suo viaggio a Parigi, senza avvisare Vittorio che, tuttavia, noterà il suo strano comportamento. Achille premerà per accelerare le nozze con Adelaide e la contessa capirà che nasconde qualcosa di losco.

Federico potrebbe tornare a camminare

Ci sarà una bella notizia nelle puntate della soap Il Paradiso delle Signore. Federico potrebbe tornare a camminare grazie ad un secondo delicato intervento chirurgico. Temendo che possa essere di nuovo deluso, il ragazzo preferirà non accettare. Un avvenimento però, gli farà cambiare idea.

Roberta verrà derubata da alcuni malviventi e Marcello eviterà al peggio. Federico si sentirà impotente e capirà di dover fare il possibile per tornare a camminare. Infine, gli spoiler de Il Paradiso delle Signore svelano che Gabriella, a Parigi, si troverà davanti Cosimo. La notizia manderà su tutte le furie Salvatore, che non nasconderà la sua gelosia.

Ora Marina è partita e al grande magazzino serve una nuova Venere. Si presenterà Laura Parisi, che verrà assunta in prova da Vittorio. Gabriella sarà costretta al riposo per via di una fastidiosa febbre e Cosimo sfrutterà l’occasione per starle vicino. Tra i due succederà qualcosa? Lo sapremo nelle puntate settimanali della soap opera in onda su Rai 1.