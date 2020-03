Supervivientes: i commenti al veleno di Gianmarco Onestini e Adara Molinero su Ivana Icardi e Hugo Sierra

Gianmarco Onestini e Adara Molinero hanno attaccato duramente Ivana Icardi e Hugo Sierra, che sono stati eliminati dal reality. Ecco che cosa hanno detto

Supervivientes: Ivana Icardi e Hugo Sierra eliminati, ma…

Ormai anche qui in Italia non si fa che parlare del quadrilatero amoroso formato da Gianmarco Onestini, Adara Molinero, Ivana Icardi e Hugo Sierra. Gianmarco e Ivana si sono conosciuti al Grande Fratello 16 in Italia e lei sostiene di essere stata sedotta ed abbandonata da lui.

Così ha continuato a rilasciare interviste anche in Spagna contro Gianmarco, che è stato scelto per partecipare al Gran Hermano Vip. Proprio in quel reality ha conosciuto Adara Molinero della quale si è innamorato. Lei era fidanzata e con un bambino di pochi mesi. Tuttavia, Adara ha deciso di lasciare il compagno Hugo Sierra e iniziare una storia con Gianmarco.

Hugo Sierra e Ivana Icardi si sono ritrovati a Supervivientes come concorrenti e lì hanno dato sfogo alla loro rabbia e alla loro passione. Le immagini della coppia che fa l’amore davanti alle telecamere hanno fatto il giro del mondo.

Nell’ultima puntata di Supervivientes, però, Ivana e Hugo sono stati eliminati. La coppia non è tornata a casa, ma è approdata sull’ultima spiaggia e poi sarà il pubblico a scegliere chi potrà rientrare in gioco tra loro e altri concorrenti.

I commenti al veleno di Gianmarco e Adara

Gianmarco e Adara non si sono trattenuti nel commentare l’inizio della relazione tra Ivana e Hugo. Per entrambi è stato fatto per ripicca e per scatenare qualche reazione in loro due. La nuova coppia ha, inoltre, commentato molto sarcasticamente l’ultima puntata del reality.

Adara ha parlato molto male di Ivana. Prima le ha rivolto un commento dicendo che si addormenta ogni volta che l’argentina parla. Poi, ha detto di aver avuto un “orgasmo multiplo” quando è stata eliminata. (Continua dopo le foto)

Non solo, anche Gianmarco ha commentato Hugo. Innanzitutto ha accusato l’uomo di imitare altri e di non avere una sua personalità. Poi ha scritto che “per fortuna il pubblico è intelligente e non si è fatto abbindolare dal nonno di Heidi e dal parassita”. Ovviamente il riferimento è a Hugo e a Ivana. Voi che cosa ne pensate di questa vicenda?