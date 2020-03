Uomini e Donne, è finita tra Angela Nasti e Kevin Bonifazi? I dettagli non mentono

In questi giorni, molti fan di Angela Nasti hanno notato dei dettagli molto interessanti che potrebbero significare la fine della storia con Kevin Bonifazi. Quello più eclatante di tutti è, sicuramente, legato ad un gesto avvenuto su Instagram.

La coppia, infatti, ha smesso di seguirsi su tale social e la notizia sembra parlare chiaro per molti follower. Ma questo non è l’unico indizio che lascia presumere una crisi tra di loro. Andiamo a vedere tutti i dettagli.

I dettagli sulla crisi tra Angela Nasti e Kevin Bonifazi

Angela Nasti e Kevin Bonifazi hanno cominciato la loro storia d’amore subito dopo che l’ex tronista concluse il suo percorso a Uomini e Donne. La ragazza, infatti, diede luogo ad una fugace relazione con Alessi Campoli, durata davvero pochissimi giorni. Subito dopo, però, l’influencer ha trovato l’amore con il rinomato calciatore e questo ha fatto sorgere dei sospetti.

In molti, infatti, hanno ipotizzato che i due si conoscessero già da tempo. A tale scopo, è stato necessario anche un chiarimento da parte della produzione del talk show. Ad ogni modo, dopo mesi d’amore sfrenato, pare che la coppia abbia interrotto la relazione.

Da diverso tempo, ormai, non appaiono più insieme e questo ha già generato parecchi sospetti. In questi giorni di quarantena, la sorella di Chiara Nasti si trova a Napoli a casa dei suoi genitori, pertanto, è lontana dal calciatore. La cosa strana, però, è che nessuno dei due stia pubblicando dei contenuti che li riguardano.

Il gesto inaspettato su Instagram

Angela Nasti, contrariamente a Kevin Bonifazi, è molto attiva sui social. La fanciulla, infatti, sta continuando a pubblicare contenuti inerenti le sue giornate. Tra allenamenti, pranzi light e trattamenti di bellezza, sta intrattenendo il suo pubblico. Tra tutti questi contenuti, però, non c’è mai un riferimento al suo amato Kevin.

Inoltre, il fatto che abbiano smesso di seguirsi sui social sembra essere una conferma assoluto della loro rottura. Per adesso, però, nessuno dei due ha proferito parola in merito alla questione. Le domande, sono tante, pertanto, non ci resta che attendere per capire cosa sia successo realmente tra loro.