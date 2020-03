Eva Henger atomica: il selfie bollente a seno scoperto manda in delirio (FOTO)

Non si fermano gli scatti bollenti Eva Henger. L’ex attrice porno continua a mostrarsi in splendida forma e in tanti le lasciano commenti sui social, anche se alcuni sono davvero imbarazzanti.

Nonostante la quarantena forzata, Eva non smette di allenarsi a casa e di pubblicare foto che la ritraggono nel proprio quotidiano. A 47 anni compiuti la showgirl ungherese continua a tenere banco su Instagram e a far sognare i fan con immagini osé che valorizzano il suo fisico mozzafiato. E proprio pochi istanti fa, la madre di Mercedes ha lasciato tutti senza parole…

Eva Henger esagera con la scollatura

Eva Henger su Instagram è seguita da oltre 820 mila followers, che ogni giorno seguono le sue mille avventure. Poche ore fa sul suo profilo social ha postato una sua foto decisamente interessante. Le sue curve mozzafiato hanno fatto girare la testa a tutti i suoi ammiratori, sopratutto dopo che ha messo in evidenza il suo prosperoso seno.

Nell’immagine in questione la vediamo seduta su una sedia, molto probabilmente nella sua camera da letto. Nulla di particolare se la spallina del top laminato non fosse scesa proprio li… sul suo decoltèe. Ancora una volta, Eva Henger ha lasciato libera l’immaginazione mandando in exstasy il pubblico maschile che ha gradito in pieno. Il post è piaciuto moltissimo e in pochissimo tempo ha ricevuto migliaia di like e commenti. (Continua dopo il post)

L’ex attrice porno di nuovo mamma?

Eva Henger di recente nel salotto di Barbara D’Urso ha svelato di avere un grande desiderio. Dopo aver parlato del mancato rapporto con la figlia ha raccontato alla padrona di casa che desidera diventare nuovamente mamma, magari di un’altra femminuccia.

La 47enne ha dichiarato che sta cercando di affrontare questo periodo delicato accanto al suo compagno, Massimiliano Caroletti e agli altri suoi figli. Vista la complicità che ha riscoperto accanto al marito si è detta pronta alla maternità e a tutto ciò che ne comporta. Intanto, il suo fisico e sopratutto il suo spirito sempre giovane l’aiuteranno tantissimo…