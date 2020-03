Annamaria Sorrentino, la supertestimone brutalmente picchiata

L’avvocato Giovanni Pellacchia, legale di Paolo Foresta, indagato per la morte di sua moglie Annamaria Sorrentino, ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate dal settimanale Giallo. Il difensore del 34enne ha spiegato che il suo assistito teme qualcuno. Pellacchia ha ribadito che non è Paolo il responsabile della morte di Annamaria. A suo dire, anche lo stesso legale sarebbe stato minacciato.

Giovanni Pellacchia ha raccontato che prima di partecipare alla trasmissione Chi l’ha visto? assieme a Foresta, avrebbe ricevuto una telefonata da un numero anonimo. Una voce maschile gli avrebbe detto di non andare. Secondo Pellacchia, non si tratterebbe di una coincidenza. Evidentemente, qualcuno non voleva che lui andasse in tv proprio nel corso della serata in cui si parlava di Claudia Salerno, considerata la supertestimone del caso Sorrentino.

Annamaria Sorrentino, un mistero che dura da agosto

Annamaria Sorrentino, lo ricordiamo, è la giovane miss napoletana precipitata da una casa di Parghelia (Vibo Valentia) lo scorso 16 agosto. La ragazza morì due giorni dopo il tragico volo. La procura di Vibo Valentia ha ipotizzato verso Paolo Foresta il reato di omicidio preterintenzionale.

In poche parole, il marito di Annamaria avrebbe commesso il delitto senza la volontà reale di togliere la vita alla moglie, ma in seguito ad un’altra azione violenta. Nonostante trascorrano i giorni, i mesi e le settimane, gli inquirenti non hanno ancora compreso le esatte dinamiche che portarono alla morte della giovane.

Claudia Salerno picchiata dal marito

Ultimamente, i media si sono concentrati su un altro personaggio, Claudia Salerno, amica di Annamaria Sorrentino. La donna è considerata una supertestimone della vicenda. Claudia aveva dichiarato di aver assistito alla morte della 29enne. A detta di Salerno, a spingere Annamaria giù dal balcone sarebbe stato l’amico Getano Ciccarelli. Dichiarazioni che sono costate care alla povera donna.

Claudia sembrerebbe essere stata, infatti, minacciata di nuovo ed ha addirittura ricevuto percosse dal marito. Il settimanale Giallo ha pubblicato nell’ultimo numero uscito in edicola alcune immagini drammatiche testimonianti le profonde ferite inferte sul corpo dell’amica di Annamaria Sorrentino. Ancora non è dato sapere con precisione il perché della sfuriata da parte del marito di Claudia su quest’ultima.