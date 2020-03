Una ex gieffina ritorna single dopo un tradimento, ecco di chi si tratta

Finisce dopo sette anni

Una confessione che non è facile da fare, un tradimento non si sopporta a qualsiasi età. A fare questa dichiarazione è la ex concorrente del Grande Fratello Roberta Beta. L’edizione del programma che vede la sua partecipazione è la storica, la prima, con la conduzione di Daria Bignardi.

La cinquantaquattrenne mette di nuovo se stessa al centro di tutto. La bionda attualmente fa l’opinionista nei programmi di Barbara D’Urso. Dopo la relazione precedente con Igor Napolitano, padre di suo figlio, sembra finalmente serena ma conclude la storia col suo compagno perché vittima di tradimento. Roberta non accetta i tradimenti, preferisce restare sola e superare il dolore piano piano.

Ha avuto dei ripensamenti

La ex gieffina svela di aver avuto ripensamenti dopo qualche giorno, e di fare tanti pensieri, tra cui quello di avere esagerato. Ma si tratta solo di mancanza perchè resta poi ferma sulle sue decisioni, non riesce a perdonare i tradimenti. Nonostante sia sbagliato controllare il telefono alla ricerca di prove, ma non va contro se stessa.

Adesso Roberta sta meglio, nonostante il dolore del primo periodo. Ora pensa soltanto al lavoro, mette al primo posto se stessa ed è molto legata a suo figlio Filippo, che al momento è il suo uomo. L’opinionista spera di trovare un uomo gentile e fedele che possa farle battere di nuovo il cuore e desidera sincerità.

Roberta Beta non ha molta fortuna in amore e ad oggi può raccontare solo di delusioni ma il lavoro riesce a darle più soddisfazioni. Roberta parla anche di Barbara D’Urso, racconta di sentirsi onorata di essere presente nel suo salotto e che dalla conduttrice c’è solo da imparare.

Una delle concorrenti che molti ricordano

Anche se sono passati quasi 20 anni dalla partecipazione al reality, è tra i concorrenti che il pubblico ricorda di più. Partecipa alla prima edizione insieme alla vincitrice Cristina Plevani, a Pietro Taricone, scomparso da qualche anno e al pizzaiolo Salvo Veneziano. Confessa anche un suo rimpianto: quello di non aver partecipato come opinionista alla prima edizione di “Uomini e Donne”.