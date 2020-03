GF Vip, l’appello del fratello a Pago: “Non sposare Serena Enardu”

Pago e Serena Enardu sono stati due dei grandi protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. All’interno della casa più spiata d’Italia hanno avuto modo di analizzare la loro vita sentimentale e di dare una nuova possibilità alla loro storia d’amore.

Il fatto che l’ex protagonista di Uomini e Donne sia andata in televisione per cercare di risolvere le proprie controversie amorose ha scatenato le polemiche. Tantissime le persone che pensano l’abbia fatto solo per visibilità.

Pago, nonostante un po’ di difficoltà iniziale, si è pian piano lasciato andare. All’interno del reality di Canale 5 ha anche avuto la possibilità di incontrare il fratello. Quest’ultima ha espresso un bel po’ di dubbi sulla veridicità del sentimento di Serena. Nonostante la loro avventura all’interno del Grande Fratello Vip 4 sia finito, Pedro continua a chiedere al fratello di tenere gli occhi aperti.

La storia d’amore tra Serena Enardu e Pago

La crisi della relazione tra Pago e Serena Enardu è iniziata quando sono entrati nel cast di Temptation Island. Lei sin dal suo ingresso lei si è avvicinata ad Alessandro, single con il quale ha creato un’intesa molto forte. Grazie allo scambio di abbracci, carezze e attenzioni si sono avvicinati sempre di più tanto da far ingelosire il cantante sardo. Al termine del falò di confronto confronto finale i due hanno deciso di prendere strade diverse.

Quando ormai la loro storia d’amore sembrava essere arrivata al capolinea il nuovo colpo di scena, sempre a favore di telecamera. Serena Enardu è entrata nella casa rivelando a Pago di essere ancora innamorata di lui e di voler ricostruire il rapporto. A poche settimane di distanza l’ex protagonista di Uomini e Donne ha avuto la possibilità di entrare come concorrente nella casa più spiata d’Italia.

Questo, ovviamente, ha destabilizzato il cantante anche se quest’ultimo si è detto molto felice della situazione. I due hanno vissuto un’intensa esperienza nella casa. Lei è stata costretta ad uscire qualche giorno prima rispetto al compagno. Serena Enardu, inoltre, ha anche chiesto al cantante di diventare marito e moglie.

L’appella del fratello a Pago

Il fratello di Pago che ha dichiarato i suoi dubbi sui sentimenti di Serena sin dall’inizio, ha ribadito il concetto anche in un’intervista rilasciata al settimanale Di Più. L’invito di Pedro è stato quello di non sposare l’ex protagonista di Uomini e Donne e di tenere gli occhi ben aperti.

Dopo lo scontro avuto con Serena Enardu, il fratello di Pago si è augurato che da parte della bella sarda possano arrivare delle scuse. Magari, conclude Pedro, potrebbe esserci un incontro a tre per guardarsi negli occhi e dirsi le cose in faccia così da chiarire una volta per tutte.