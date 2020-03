Oroscopo Paolo Fox 22 marzo 2020: Ariete nervoso, Vergine confusa

L’oroscopo di Paolo Fox del 22 marzo 2020 è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo gli astri per i 12 segni zodiacali. Siete curiosi di scoprire se il vostro segno è il favorito di questa giornata di fine weekend? A seguire, le previsioni astrologiche della giornata di domenica per tutti i simboli zodiacali.

Paolo Fox oroscopo 22 marzo da Ariete a Gemelli

Ariete – Avete bisogno di tranquillità, purtroppo questo difficile periodo vi porta nervosismo. L’uomo delle stelle impone una giornata di relax.

Toro – Questo Giove favorevole vi fa venire la voglia di programmare un evento, che sarà solo ritardato. Visto che a breve Saturno diventerà dissonante, dovete assolutamente mettere da parte i soldi.

Gemelli – Entro due settimane si decideranno le sorti di un lavoro, di una cosa importante. Questo lo dice Saturno che cambia segno, dal Capricorno va in Acquario entro poco tempo.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Finalmente siete liberi da alcune preoccupazioni. Certo questo 2020 è un anno difficile che va affrontato con grande coraggio. Adesso, però, avete una Luna favorevole che vi regala un po’ di serenità.

Leone – Fate attenzione alle vicende d’amore. Non è detto che l’amore non ci sia ma forse sono gli impegni pratici che tolgono tempo. Magari c’è qualcosa che riguarda una scelta o un cambiamento.

Vergine – Si prospetta una domenica confusa, nervosa. L’oroscopo di Paolo Fox consiglia di non agitare le acque, soprattutto se in famiglia ci sono delle problematiche. Questa Luna opposta chiede pazienza.

Previsioni di domenica 22 marzo 2020 da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Finalmente siete liberi: è da venerdì scorso che non avete più a che fare con le persone e situazioni scomode. Certi debiti di riconoscenza nei vostri confronti che non sono stati saldati vi pesano un po’.

Scorpione – Adesso potete contare sulla Luna favorevole, ma Venere è opposta. È come se in questi giorni voi tentasse di recuperare un rapporto con una persona troppo lontana da voi. E con queste tensioni dovete fare i conti anche in amore.

Sagittario – Siete stanchi, agitati, nervosi, ma ora come ora dovete essere rigorosi. Le relazioni difficili o poco chiare possono essere un po’ pesanti da gestire in vista del mese di aprile.

L’oroscopo di Paolo Fox del 22 marzo da Capricorno a Pesci

Capricorno – È normale che voi abbiate bisogno di una pausa di riflessione. Sapete benissimo che quando vi viene un dubbio avete bisogno di riflettere da soli. Questa domenica aiuta la meditazione.

Acquario – Siete in procinto di abbracciare Saturno che entra nel vostro segno. Per molti di voi è giunto il momento del ‘Dentro o fuori’ definitivo. Entro la fine di marzo sarete molto espliciti nelle vostre emozioni e porterete avanti solo le cose che v’interessano. È arrivato il momento di cambiare.

Pesci – Vi trovate in mezzo a una grande turbolenza. L’uomo delle stelle spera che voi abbiate la persona giusta al vostro fianco, altrimenti non riuscirete a tenere il passo dei tempi. Sarà molto importante rivalutare un amore: ma se c’è o non c’è confusione, ad aprile dovrete fare una specie di verifica delle vostre emozioni.