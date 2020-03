“Non mi ha portato bene…”: Antonella Clerici, ecco perché non ha voluto sposare Eddy Martens

Antonella Clerici e le dirette su IG con la figlia Maelle

In questi giorni d’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus i follower di Antonella Clerici hanno avuto modo di vedere più volte Maelle, la figlia avuta da Eddy Martens. Infatti l’ex conduttrice de La prova del cuoco per fare compagnia ai seguaci invitandoli a rimanere a casa, fa delle dirette Instagram preparando dei piatti prelibati.

E a proposito della ragazzina, in tanti hanno notato la somiglianza incredibile col padre: sia il colorito della pelle che i lineamenti. Ricordiamo che la professionista lombarda e il sudamericano sono stati insieme per diverso tempo per poi dividere le proprie strade. Ora entrambi hanno i rispettivi compagni e un rapporto più pacifico.

Il motivo per cui non ha sposato il sudamericano

Per quale motivo all’epoca non è convolata a nozze con Eddy Martens? A svelarlo ci aveva pensato la stessa Antonella Clerici nel corso di un’intervista. La professionista di Rai Uno non ha sposato il padre di sua figlia perché già l’ho fatto in passato e ogni volta, dopo un paio di anni, è finita con la separazione.

La madre di Maelle ha ribadito che i matrimoni non le hanno mai portato bene, quindi non vuole insistere. Ricordiamo che l’ex padrona di casa de La prova del cuoco aveva detto di sì a Pino Motta, giocatore di basket. Successivamente era convolata a nozze con Sergio Cossa. Due veri e propri fallimenti tanti che l’artista lombarda non si fida più dei fiori d’arancio.

Antonella ed Eddy, ecco perché si sono lasciati

Resta il fatto che Antonella Clerici ed Eddy Martens dopo un decennio insieme hanno deciso di dividere le loro strade. Per caso la separazione è dovuta all’enorme differenza d’età ? Ricordiamo, infatti che tra i due era tanta, ben quindici anni. Tuttavia, come accennato prima, l’ex conduttrice de La prova del cuoco è il sudamericano resteranno per sempre legati grazie alla presenza della loro figlia Maelle, oggi un’adolescente.

Negli ultimi anni i due sono tornati ad avere dei rapporti pacifici. Infatti, stando alle dichiarazioni della Clerici il suo ex compagno è un ottimo padre, dando una buona educazione alla ragazzina. L’unica pecca che non vive in Italia, quindi gli incontri con quest’ultima sono sporadici.