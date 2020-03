Uomini e Donne, Giulia Quattrociocche ha un nuovo amore

Giulia ha un nuovo amore

Da qualche ora sui social è arrivata la confermata della fine della storia d’amore di Giulia Quattrociocche. L’ex tronista di Uomini e Donne ha anticipato il momento della scelta ed è andata via dallo studio con Daniele Shiavon. Il tutto è avvenuto davanti agli occhi dell’altro corteggiatore Alessandro Basciano che non ha nascosto le lacrime.

Il pubblico ha chiesto a gran voce il trono per lui, ma la redazione non gli ha fatto la proposta. Sono andati a convivere subito per risolvere il problema della lontananza, ma sembra che le cose non siano andate bene. Al momento nessuno dei due ha spiegato la causa della rottura, però le persone a lei più vicine sostengono che ci sia già un altro.

Lui smentisce mentre lei tace

Giulia ha un nuovo amore? I suoi follower si stanno ponendo questa domanda, dato che è stato detto che sta frequentando con una sua vecchia conoscenza. Si tratta di Alessandro, il ragazzo che ha messo da parte per Daniele. Se lui ha negato questo pettegolezzo, lei non si è espressa nemmeno stavolta.

Tuttavia c’è chi risponde al loro posto dando conferma su un loro riavvicinamento. In effetti tra i due c’era una complicità durante le esterne tale da far credere in un finale diverso. Quando si è presentato all’appuntamento al buio ha subito riferito di avere un figlio, in quanto voleva capire se la paternità potesse rappresentare un problema per lei.

Giulia ha sempre parlato di un valore aggiunto, però ha avuto dei dubbi sui suoi rapporti con l’ex compagna. Infatti in una registrazione del Trono Classico ha riferito di aver notato delle Instagram Stories sospette, ma alla fine ha dato fiducia alla buona fede di Alessandro. Un volta concluso il percorso si diceva che fosse tornato con l’ex compagna, però a quanto pare non è così.

‘È una donna con la D maiuscola e non posso dirle nulla’

Daniele ha pubblicato un post in cui ha speso delle belle parole per Giulia. Le augura il meglio perché è una persona speciale. E’ stata presente nel periodo di lutto di un suo parente. Purtroppo hanno lo stesso carattere, dunque sono molto orgogliosi e credono di aver sempre ragione. Nessuno dei due ha voluto ritentare perché convinti delle proprie idee.