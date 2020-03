Amici 2020, gli utenti social chiedono l’allontanamento di un allievo

Allontanamento di un allievo

Da quando ha avuto inizio la fase serale di Amici 2020 ci sono state tante critiche, soprattutto per la scelta dei membri della giuria. Tra questi ci sono Vanessa Incontrada e Gabry Ponte. Hanno dei meriti rispettivamente nel mondo della recitazione e della musica, ma non hanno le competenze idonee per giudicare la danza.

Ciò è stato sottolineato spesso da Alessandra Celentano, indispettita dal fatto che non riconoscono il talento di Javier Rojas. Per questo motivo nella puntata di venerdì 13 marzo ha avuto una discussione con Maria De Filippi. Molti le hanno dato ragione, in quanto il ballerino dovrebbe vincere. Purtroppo viene battuto da Nicolai Gorodiski.

‘Io vorrei che tra di voi ci fosse una competizione sana perché siete bravi’

La richiesta degli utenti social dell’allontanamento di un allievo da tempo circola sul web. Non vedono di buon occhio il giovane Nicolai per via della sua presunzione e arroganza. Gli ultimi giorni li ha trascorsi in un’area della casetta senza avere contatti con i suoi compagni. I suoi modi di fare hanno rischiato di compromettere l’armonia del gruppo, dunque Gaia ha cercato di farlo ragionare.

Il suo tentativo è stato del tutto inutile, dal momento che Nicolai non ha intenzione di cambiare o nascondere il suo carattere. Ha sempre sminuito Javier dicendo che oltre alla tecnica non ha nulla da proporre. Non ha espressività a parer suo e tale pensiero pare che venga condiviso dalla giuria.

Ieri sera la conduttrice ha chiesto ad entrambi di vivere una sana competizione per vivere al meglio quest’esperienza. I due hanno deciso di mettere da parte le ostilità, ma poco dopo Nicolai con arroganza ha ribadito che è stato Javier per primo a parlare male di lui. Cosi facendo non ha fatto altro che inimicarsi di più i telespettatori.

‘Continuo a essere convinta del mio pensiero anche se rispetto le idee della Abbagnato’

La De Filippi ha chiesto a Eleonora Abbagnato un parere sulla variazione di Les Bourgeois di Javier e Nicolai. Ha detto che a questi livelli si può scegliere solo in base a dei criteri artistici. Se uno ha tecnica l’altro ha un lato artistico. La giuria ha fatto una scelta artistica, quindi non ha sbagliato. Nonostante tutto la Celentano è rimasta sulle sue idee.