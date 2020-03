Grave lutto per Piero Chiambretti, lo straziante addio: ‘non ce l’ha fatta’

Grave lutto per Chiambretti si è spenta la madre

E’ morta la mamma di Piero Chiambretti da giorni ricoverata in ospedale insieme al figlio, noto conduttore televisivo, in quanto entrambi affetti dalla infezione polmonare che ha messo in ginocchio l’Italia.

Purtroppo, il maledetto virus giunto nel nostro paese sta portando una marea di vittime ogni giorno, in particolar modo nelle regioni del nord Italia. Poche ore fa la triste notizie, anche Chiambretti ha dovuto dire addio alla sua cara mamma. (Continua dopo il post)

Piero Chiambretti colpito dal coronavirus

A dare la tragica notizia che riguarda Piero Chiambretti è stata Vladmir Luxuria attraverrso un post su Instagram. : “Le mie più sentite condoglianze per mamma Felicita a Piero Chiambretti. Non ce l’ha fatta…”. La signora Felicita, questo il suo nome aveva 84 anni, e il coronavirus non le ha lasciato scampo. La donna ormai da una settimana si trovava all’Ospedale di Torino, dove era ricoverata insieme al conduttore Mediaset.

Pochi giorni fa entrambi avevano degli strani sintomi che poi hanno confermato i loro dubbi. Infatti, il programma condotto Chiambretti, ‘Ctr – La Repubblica delle donne’ è stato subito sospeso e molti dei suoi ospiti si sono messi in quarantena. L’ex parlamentare, molto amica del presentatore, il 17 marzo attraverso un messaggio sui social aveva comunicato ai propri seguaci le condizioni di Piero e poche ore fa ha dato la triste notizia. (Continua dopo il post)

La mamma di @PChiambretti non ce l’ha fatta 😢 le mie più sentite condoglianze — vladimir luxuria (@vladiluxuria) March 21, 2020

Il dramma del Covid 19

Secondo alcune voci, pare che Piero Chiambretti fosse risultato negativo al primo tampone. Successivamente, invece, gli altri due hanno dato esito positivo. A darne la notizia Iva Zanicchi che sempre attraverso un post sui social ha tranquillizzato i fan del conduttore. Di conseguenza, però, sia lei che Serena Grandi, hanno dovuto mettersi in quarantena.

L’attrice, infatti, è apparsa molto preoccupata perchè pochi giorni prima del ricovero ha salutato e abbracciato il conduttore. Inoltre, all’interno del mondo dello spettacolo, numerosi Vip sono stati dichiarati positivi al Covid 19. Per ora, l’unica cosa che resta da fare e rispettare le regole e i consigli imposti dal Governo. Oltre ad evitare luoghi affollati, è assolutamente vietato salutarsi e uscire di casa se non per questioni urgenti.