Andrea Iannone, ennesima frecciatina a Giulia De Lellis sul web

Ennesima frecciatina a Giulia

Da qualche mese si vocifera sul web della rottura di Andrea Iannone e Giulia De Lellis. Anche se i due non hanno mai detto nulla a riguardo, pare che si siano lasciati. Un indizio credibile è stato dato da una Instagram Story dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Ha riferito di essere alla ricerca di una casa per stare vicino ai suoi parenti.

Ciò dimostrerebbe che ha lasciato la casa lussuosa nel Lugano del campione di motociclismo. Se lei sta lasciando intendere di risentirsi con l’ex Andrea Damante, Iannone si diverse a fare delle dirette con i suoi amici. In una di queste ha ironizzato sulle possibili intenzioni future di Giulia.

‘Starà scrivendo un altro libro, non so dove sia’

Ennesima frecciatina a Giulia sul web sicuramente avrà una risposta. E’ solo questione di ore secondo gli utenti social. Nonostante abbiano optato per il silenzio, la crisi è palese. Prima che Iannone lanciasse la sua frecciatina, la ragazza ha confessato di stare sola da alcune settimane senza aggiungere altro.

Come se non bastasse le persone a lei più vicine hanno confermato il suo riavvicinamento al Damante. Tempo fa sono stati visti insieme in un locale nel capoluogo lombardo, dopodiché hanno partecipato agli stessi eventi di moda. In una diretta Giulia addirittura ha speso belle parole per lui. Per questi motivi tutti credono che a breve torneranno a essere una coppia.

La loro storia d’amore ha fatto sognare fin dai tempi del programma di Maria De Filippi. Purtroppo si sono detti addio a causa di un tradimento, di cui si è parlato nel libro dell’influencer. Quest’ultima potrebbe averlo perdonato per poter poi ricominciare con i giusti presupposti. Per scoprirlo non ci resta che attendere.

La donazione di Giulia

Giulia è al centro del gossip anche per un’altra questione. Deianira Marzano ha segnalato la sua donazione per mettere in evidenza la somma di denaro. Dato che ha un guadagno invidiabile, per molti è impensabile che abbia contribuito con solo 20 euro al progetto di Chiara Ferragni.

L’ennesima frecciatina a Giulia dimostra che è sempre il personaggio più discusso del momento. Si è giustificata dicendo che non è stata lei, in quanto ha invitato tutti a farlo. Nel frattempo ha sostenuto vari ospedali con importanti somme senza sbandierarlo.