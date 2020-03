Grande Fratello Vip, cambio data della chiusura. Ecco quando avverrà

Cambio data della chiusura

Si è conclusa l’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip per Adriana Volpe. Purtroppo ha dovuto prendere questa decisione per dei motivi personali gravi. E’ stata accanto al marito perché il padre, Ernesto Parli, è risultato positivo al test del Coronavirus. Da poco è arrivata la notizia della sua morte.

Non è un bel periodo per il mondo a causa della pandemia, in quanto molti hanno preteso la chiusura immediata del reality. Anche i concorrenti sono sempre più preoccupati per i propri familiari, ma sono costantemente aggiornati sulle loro condizioni di salute. Poco fa Alfonso Signorini ha comunicato l’ennesima decisione presa dalla produzione del reality.

‘Non è facile affrontare questa situazione con lucidità’

Il cambio data della chiusura è stato anticipato al primo lunedì di aprile, ovvero il giorno 6. La maggior parte del pubblico ha chiesto di far uscire i concorrenti per farli tornare nelle rispettive case. Queste proteste sono aumentate con lo spiacevole episodio della Volpe. Al momento nulla è cambiato, ma al più presto le telecamere si spegneranno.

Altri telespettatori, invece, hanno chiesto di non eliminare dalla tv i programmi di intrattenimento. Del resto è solo grazie a loro che non hanno perso il sorriso e un pizzico di speranza. A sostenerli ci ha pensato Maurizio Costanzo, il quale ha sottolineato che è difficile prendere decisioni in un momento così difficile. Non è giusto dire che si fanno ascolti puntando su ciò che sa avvenendo.

Non bisogna attaccare la produzione del reality, anche perché sicuramente il montepremi sarà dato agli ospedali per affrontare i disagi. Sossio Aruta, il primo finalista, ha rivelato che non metterà nulla in tasca se dovesse vincere lui quest’edizione. A seguire anche gli altri hanno detto di avere la stessa intenzione.

Antonella contro tutti

La situazione è preoccupante, dunque è facile perdere le staffe. Antonella Elia anche prima dell’emergenza ha dato del filo da torcere al gruppo. Ha litigato con Licia Nunez, Valeria Malerini, Patrick Ray Pugliese e Paolo Ciavarro.

Con quest’ultimo la donna ha avuto una lite nella recente diretta. I telespettatori danno ragione a lui, il quale è stato attaccato per un abbraccio dato in un momento di forte solidarietà. Infatti ha promesso di non mostrarle più il suo lato umano.