“Ses*o all’aperto a Roma…”: Elena Santarelli, la confessione in diretta gela il pubblico di Rai Uno

La confessione choc di Elena Santarelli a Italia Sì

Come ogni sabato pomeriggio su Rai Uno è andata in onda una nuova puntata di Italia Sì, il contenitore condotto da Marco Liorni.

Visto quello che sta attraversando il nostro Paese, l’intero appuntamento è stato dedicato all’emergenza Coronavirus. A differenza della passata settimana dove Elena Santarelli era intervenuta da casa sua via Skype, ieri era presente in uno studio praticamente vuoto.

E proprio la soubrette laziale ha fatto una confessione davvero imbarazzante che ha lasciato tutti a bocca aperta. La moglie di Bernardo Corradi è venuta a sapere tramite una sua amica che esiste un filmato in rete dove si vede una coppia che in questi giorni ha avuto un rapporto ses*uale in un parco a Roma. “Il video non lo ha fatto lei, ma le è stato inviato”, ha ribadito la madre di Giacomo recentemente intervistata da Maurizio Costanzo.

Marco Liorni senza parole

Volendo approfondire il discorso, Elena Santarelli durante il suo intervento a Italia Si ha detto anche che la coppia in questione è stata pizzicata nel parco dell’Eur, dove c’è il laghetto. Ovviamente le parole della soubrette laziale hanno lasciato a bocca paerta il padrone di casa Marco Liorni e gli altri saggi del programma di Rai Uno, ovvero Rita Dalla Chiesa e Manuel Bortuzzo, e Mauro Coruzzi in arte Platinette, in collegamento via Skype dal capoluogo lombardo.

A quel punto ha preso la parola il nuotatore che è rimasto paralizzato dopo aver ricevuto un colpo di pistola. Il ragazzo ha specificato che quello fatto dai due fidanzati è un vero e proprio reato e non solo. Infatti la coppia ha violato le normative dello scorso 4 marzo 2020 per il Covid-19 che prevedono di stare a casa.

Cambiano le regole a Italia Sì

A differenza delle altre puntate, quella di sabato e le altre che andranno in onda nelle prossime settimane saranno differenti rispetto al passato. Infatti, il conduttore di Italia Sì Marco Liorni ha specificato che in questo periodo d’emergenza non è possibile salire fisicamente sul podio, ma tanti lo fanno tramite collegamento via Skype.