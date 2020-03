Oroscopo Branko 22 marzo 2020: giornata misteriosa per lo Scorpione, Sagittario perplesso

L’oroscopo di Branko del 22 marzo 2020 è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo gli astri per i 12 segni zodiacali. I segni Toro, Cancro, Vergine devono fare particolarmente attenzione alla salute. I nativi del Sagittario hanno qualche perplessità in amore. Nel dettaglio, le previsioni degli astri della giornata di domenica per i 12 simboli dello Zodiaco.

Branko oroscopo 22 marzo 2020 da Ariete a Gemelli

Ariete – Le stelle vi fanno un bellissimo regalo: Saturno lascia un po’ il Capricorno ed entra in posizione favorevole per voi. Dopo due anni di problemi, questo pianeta decide di venirvi incontro, favorendo le relazioni sociali, amicizie, contratti, occasioni insperate. A breve anche Marte sarà in posizione favorevole per voi ma con effetti straordinari sull’amore.

Toro – Saturno lascia un po’ il Capricorno ed entra in Acquario, che rappresenta il successo. Il problema nascerà quando anche Marte sarà lì, entrambi contro Urano in Toro. Questo significa che dovrete fare molta attenzione alla salute.

Gemelli – Giornata positiva e rigenerante grazie al Sole in Ariete, ma in questa giornata dovete fare molta attenzione alla salute. Niente vi impedisce di raggiungere i vostri scopi e l’amore. Saturno in Acquario vi aiuta a sconfiggere la concorrenza più ostinata.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Sole in Ariete non è in aspetto migliore, ma è importante per coloro che vogliono raggiungere il successo. Saturno in Acquario dice che siete destinati a crescere, migliorare, vincere. Attenzione ai disturbi cronici.

Leone – Ora tocca a voi avere Saturno opposto. Il pianeta resterà in Acquario fino a luglio. Quando anche Marte raggiungerà quel segno zodiacale, la situazione diventerà stressante per la salute. Ci sono ostali nel matrimonio, ma Saturno dice che il vostro coniuge è saggio e parsimonioso.

Vergine – Saturno in Acquario favorisce il lavoro, gli affari, il successo. Non dovete esagerare in questo periodo davvero difficile anche per voi della Vergine. Aspettate l’uscita di Mercurio dai Pesci, dedicatevi alla famiglia, al matrimonio, all’amore. Tenete sotto controllo la salute.

Previsioni di domenica 22 marzo da Bilancia a Sagittario

Bilancia – C’è un’ottima notizia per voi: Saturno, dopo due anni in Capricorno, oggi va in vacanza in Acquario, campo del vostro amore, figli, fortuna. Nella lista dei preferiti non c’è il coniuge, perché Sole in Ariete e Marte in Capricorno non vogliono stabilizzare il matrimonio. Giove potrebbe chiudere qualche relazione. Rilassatevi.

Scorpione – Saturno si trova in aspetto difficile in quanto rappresenta la famiglia e altri rapporti affettivi. Fino a luglio, Saturno resta in Acquario, ma a dare problemi è la congiunzione con Marte e la quadratura con Urano. Luna in Pesci rende questa giornata di domenica così misteriosa. Nettuno canta l’amore.

Sagittario – Cosa farete con i soldi che promette Saturno in Acquario? Non oggi e nemmeno entro marzo, causa Mercurio contro ci sono troppi intoppi che non dipendono da voi. Ma avete una grande capacità di concentrazione! Venere è molto perplessa in amore.

L’oroscopo di Branko del 22 marzo 2020 da Capricorno a Pesci

Capricorno – Successi cospicui in ambiente finanziario. Evitate di fare affari con i vostri figli, il vostro cuore generoso non vi consente di essere lucidi come la situazione richiede a tutti. Saturno vi saluta e va a trovare l’Acquario. Tornerà nel vostro segno dal 2 luglio.

Acquario – Da oggi fino a luglio, Saturno governa il vostro segno. L’ultimo transito in Acquario risale a gennaio 1994. Molti di voi faranno la prima esperienza di vita con Saturno che resta nel vostro segno fino a luglio per poi tornare a Natale definitivamente. Urano in Toro porta problemi.

Pesci – Saturno in Acquario vi invita a fare attenzione alle persone disoneste, pronte a pugnalarvi alle vostre spalle. Attenzione con chi vi confidate! Cercate di riavere il vostro posto nella vita sociale, in famiglia.