“Che cog**oni…”: Marco Liorni rimprovera il suo ospite in diretta, imbarazzo in studio [FOTO]

Marco Liorni rimprovera Platinette a Italia Sì

Nonostante l’emergenza dovuta al Coronavirus, Italia Sì di Marco Liorni non si ferma. Il programma del pomeriggio di Rai Uno, dopo aver adottato tutte le accortezze previste dalle normative Covid-19 può essere trasmesso tranquillamente.

E proprio nella puntata in onda sabato 21 marzo 2020 Mauro Coruzzi ha commesso una clamorosa gaffe in diretta. Il conduttore romano con pochissimi ospiti in studio e gli altri in collegamento via Skype ha affrontato l’argomento spinoso Coronavirus, un’epidemia che sta mettendo in ginocchio il nostro Paese facendoci cambiare lo stile di vita.

Nello stesso studio de La vita in diretta erano presenti Rita Dalla Chiesa, Manuel Bortuzzo ed Elena Santarelli, mentre Paltinet er in collegamento da Milano. E proprio quest’ultimo direttamente da casa sua si è lasciato sfuggire una parolaccia tanto che Liorni lo ha rimproverato.

Mauro Coruzzi si lascia scappare una parolaccia in diretta

Ad Italia Sì, Marco Liorni stava ricordando al pubblico di Rai Uno quello che è accaduto in settimana e l’aumento di casi positivi al Sud. Una situazione creatasi dall’esodo avvenuto un paio di settimane fa da Milano verso la Calabria, Puglia e Sicilia. Una notizia che è stata riportata dalle maggiori testate italiane.

E mentre il conduttore romano ne stava parlando, Mauro Coruzzi, forse inconsapevole di avere l’audio aperto, si è lasciato scappare il seguente commento colorito: “Che co…ni!“. Una parolaccia che non è passata inosservata a Liorni che è stato costretto a riprenderlo davanti a tutti. (Continua dopo la foto)

Dopo lo Speciale Italia Sì torna Domenica In

A differenza della scorsa settimana, il 22 marzo 2020 andrà in onda Domenica In di Mara Venier. Sette giorni fa a causa di una momentanea sospensione era stato lo stesso Marco Liorni con uno Speciale Italia Sì a prendere il posto della professionista veneziana.

C’è da dire, però, che la moglie di Nicola Carraro non avrà nessun ospite in studio ma solo via Skype. Inoltre non è garantito che il format durerà 3 ore e mezzo come l programmazione ordinaria.