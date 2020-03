Barbara D’Urso nella bufera per una foto, il pubblico non perdona: ‘vergogna’

Barbara D’Urso è senza dubbio una delle protagoniste più amate e seguite in televisione. La conduttrice dopo le nuove regole imposte dal Governo a causa del coronavirus, ha dovuto adeguarsi alle direttive. Andando in onda senza pubblico, Barbara continua comunque a tenere alto lo share, parlando sopratutto di cronaca.

A parte la sua grande professionalità, Lady Cologno è amata anche per il suo aspetto fisico. 62 anni e si mostra ancora come una ragazzina. Lei ha sempre sostenuto di non aver mai ricorso alla chirurgia ma uno scatto del passato mostra letteralmente il contrario. A ‘smascherarla’ una fan che ha fatto notare a tutti un dettaglio…

Barbara D’Urso ha ceduto alla chirurgia?

Nonostante Barbara D’Urso sia molto impegnata in televisione, trova sempre il tempo di leggere un buon libro e praticare sport. Questa volta, però, ha voluto rispolverare delle vecchie fotografie e dai vecchi ricordi è uscita un’immagine che la ritrae al mare. Uno scatto che la riporta nel passato, ai momenti felici e alla spensieratezza. La conduttrice, si mostra completamente diversa da oggi tanto che un fan le ha scritto di somigliare a Caterina Balivo.

Un dettaglio non lascia dubbi e non è dovuto di certo all’età ma probabilmente alla mano di un chirurgo. Stiamo parlando delle sue labbra, molto più sottili di oggi . Ovviamente non sono mancate le critiche e in tanti le hanno consigliato di smetterla di dire bugie. (Continua dopo il post)

I tutorial della conduttrice su Instagram

Da quando c’è l’emergenza coronavirus Barbara D’Urso ha ben pensato di dare consigli ai suoi follower. Sul proprio account Instagram, dove conta più di due milioni e mezzo di seguaci, Lady Cologno cerca di spiegare a tutti come lavarsi correttamente le mani, i denti ed evitare il contagio.

A quanto pare, però, leggendo i commenti sotto i tutorial, le sue intenzioni non vengono ben capite da tutti. In molti l’accusano di essere ridicola e di smetterla con queste sciocchezze. Altri invece la sostengono a pieno, invitandola a non dar credito ai rosiconi.