Scandalo al Trono over, la dama: avevo una relazione a 3 e non lo sapevo. L’ho cacciato di casa!

Chi segue il trono over di uomini e donne sicuramente si ricorderà di Sebastiano Mignosa e Denise Pantano.

I due, dopo aver intrapreso una conoscenza all’interno del programma, hanno deciso di conoscersi al di là delle telecamere e sono stati assieme per circa un anno. A quanto pare, però, la dama ha scoperto un suo tradimento e lo ha buttato fuori di casa. Vediamo nei dettagli cosa è successo.

Addio ad un altra coppia del trono over

L’ex cavaliere del trono over ha avuto un percorso molto turbolento all’interno del programma televisivo, tanto che in molti lo hanno definito un don giovanni. In tanti sicuramente lo ricorderanno per la sua frequentazione con Caterina, finita non nel migliore di modi.

Dopo alcune frequentazioni con altre dame, per lui è arrivata Denise che gli ha fatto perdere completamente la testa. I due sono conosciuti negli studi di Canale 5 e dopo alcune settimane hanno deciso di viversi senza le telecamere. La storia è durata circa un anno e entrambi sembravano pronti a metter su famiglia. Peccato, però, che una terza persona ha rovinato i loro piani e il cavaliere è stato sbattuto fuori casa. (Continua dopo il post)

Sebastiano messo alla porta da Denise

L’ex dama del trono over ha ammesso di essere stata tradita e non solo una volta. Tempo fa lo ha perdonato ma adesso ha deciso di mandarlo via e trovare un uomo che l’apprezzi. Il cavaliere, infatti, non è stato affatto delicato nei suoi riguardi tanto che quando lei gli ha chiesto a un certo punto di dimenticarsi di lei e far finta che non esistesse, lui le ha risposto ‘e come si fa finta di non vedere una montagna quando davanti si ha un granellino?‘.

Parole che hanno ferito profondamente Denise, tanto da non farsene una ragione. Sebastiano, per ora non ha lasciato nessuna dichiarazione, anzi si è chiuso in un silenzio assordante e il suo profilo Instagram è aggiornato al 3 marzo. Solitamente è molto social e chissà se risponderà alle accuse della sua ex.