“Vostro figlio Santiago ha più talento di voi”: Belen Rodriguez e Stefano De Martino ammutoliti dal web [VIDEO]

Santiago De Martino spiazza il popolo del web

In questi giorni di quarantena per l’emergenza Coronavirus Belen Rodriguez ha trascorso più tempo insieme al marito Stefano De Martino e al loro figlioletto Santiago. Essendo tutto chiuso e soprattutto la scuola, il ragazzino che ormai ha sette anni si sta godendo l’amore ritrovato dei suoi genitori.

Ma nelle ultime ore il De Martino Junior ha stupito il popolo del grazie ad un talento che in pochi conoscevano. Ebbene sì, Santiago ha delle doti artistiche che inorgoglisce i propri cari, tra cui i nonni.

Il figlio di Belen e Stefano ha un grande talento

Di recente Veronica Cozzani, madre di Belen Rodriguez, sul suo account IG ha condiviso una breve clip in cui il piccolo nipote è intento a suonare l’armonica col nonno Gustavo. Una performance che ha commosso e lasciato senza parole i follower, stupiti del talento del De Martino Junior.

Sotto il video in questione che ha ottenuto migliaia di visualizzazioni e likes sono apparso centinaia e centinaia di commenti. Ovviamente in tanti si sono complimentati per la sua bravura, mentre degli internauti hanno trovato modo di lanciare delle frecciatine velenose ai suoi genitori. In che senso? In pratica hanno scritto che Santiago ha più talento del padre Stefano De Martino e della madre Belen. (Continua dopo il video)

Le polemiche per una foto piccante di Belen Rodriguez

E a proposito di social network, di recente Belen Rodriguez ha sollevato un polverone mediatico a causa di uno scatto osè su Instagram. Nello specifico la modella argentina si è mostrata completamente svestita coperta in parte da un lenzuolo bianco. La foto è stato realizzato nelle penombra, quindi ci vuole un occhi fermo e lucido per notare dei dettagli piccanti.

Il popolo del web ammirato dalla sua bellezza ha tempestato il post di mi piace, tuttavia in molti si sono lamentati perché è un gesto inopportuno in un momento così delicato per l’Italia e ricordandole che è anche una madre di un ragazzino.