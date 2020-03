“Fai una brutta fine…”: per Maria De Filippi si toglie un sassolino dalla scarpa [FOTO]

Scontro tra Maria ed Alessandra

Sono trascorsi alcuni giorni dalla quarta puntata del Serale di Amici ma ancora si parla della sfuriata che Maria De Filippi ha fatto ad Alessandra Celentano. La 19esima edizione del talent show di Canale 5 sta facendo molto discutere a causa dei numerosi scontri che continuano ad esserci tra gli stessi allievi ma anche professori e conduttrice.

Dopo la presa di posizione della nipote di Celentano avvenuta la settimana scorsa per difendere Javier, la moglie di Maurizio Costanzo si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. Un’iniziativa che non è piaciuta al popolo del web che ultimamente non sta apprezzando per niente le uscite considerate fuori luogo di Queen Mary.

L’intervento di Eleonora Abbagnato

Nel quarto appuntamento del Serale di Amici 19 Maria De Filippi e Alessandra Celentano se le sono dette di santa ragione. La discussione era nata la settimana precedente a causa di alcune affermazioni fatte dalla Prof di danza che non erano andate a genio alla padrona di casa del talent show di Canale 5. Per questo motivo Queen Mary ha sottoposto le clip delle esibizioni degli allievi Javier e Nicolai alla nota etoile palermitana, Eleonora Abbagnato.

La ragione? Per mostrare un punto di vista diverso e in particolare per ottenere un giudizio da parte di un personaggio che conosce bene il settore. A quel punto la nipote del Mollegiato ha detto: “Ma non ti fidi del mio giudizio, per questo stai facendo tutto questo?”. (Continua dopo la foto)

Maria De Filippi affonda Alessandra Celentano

Ovviamente la risposta di Maria De Filippi non è tardata ad arrivare asfaltando la professoressa Alessandra Celentano. La conduttrice pavese ha detto che a volte i suoi comportamenti rischiano di alimentare dei conflitti tra gli allievi di Amici che si potrebbero evitare. Dopo aver sottolineato di volerla bene e di conoscerla ormai da circa vent’anni, le ha fatto capire che sbaglia.

“Le persone che hanno pensato di sapere tutto, hanno fatto una brutta fine. Lo faccio per dimostrarti che ci sono tanti fattori e che quello tu credi sia oggettivo, per gli altri magari non lo è”, ha ribadito la padrona di casa del talent show. Poi l’affondo: “Tu pensi di avere la conoscenza del mondo, ma non è così. Voglio farti capire questo. Non puoi dare dell’incompetente a tre persone che sono state sempre carine ed educate con te”.