Anna Tedesco furibonda su Instagram, accuse a Gianni Sperti e…

Uomini e Donne è attualmente in stand-by a causa dell’emergenza Coronavirus che ha costretto ad un cambiamento nelle programmazioni televisive. I protagonisti del trono over, però, rimangono comunque molto attivi sui social dove condividono momenti della propria quarantena e chiacchierano con i followers. L’ultima a farlo è Anna Tedesco che, su Instagram, ha perso le staffe. Duri attacchi a Gianni Sperti ma non soltanto. Diamo un’occhiata a questo sfogo.

Anna Tedesco, tsunami contro Gianni Sperti

Che tra Anna Tedesco e Gianni Sperti non corra buon sangue non è certo una novità. L’ex ballerino e opinionista di Uomini e Donne ha più volte criticato la dama del trono over accusandola di non essere sincera e di avere una storia al di fuori della trasmissione.

Nelle ultime ore, Anna Tedesco interagendo con i suoi followers su Instagram è diventata un vero e proprio fiume in piena. Gli attacchi nei confronti di Gianni Sperti e dei suoi atteggiamenti sono stati molto pesanti. Anche Ida e Riccardo sono stati duramente attaccati dalla donna.

“Gianni Sperti continua ad insinuare cose non vere” sbotta la donna terminando con un sonoro “Ora basta!”. Sembra arrivata allo stremo per una situazione che, diciamolo, va ormai avanti da diversi anni.

Le parole contro Ida e Riccardo

In un momento in cui Anna Tedesco sembra essere in vena di attacchi, anche Ida e Riccardo sono entrati nel suo mirino. “Riccardo e Ida sono una coppia che ormai hanno stufato” sbotta la Tedesco. Una dichiarazione pesante, una testimonianza di un’antipatia (per la verità reciproca) che va avanti già da diversi anni.

Anna Tedesco dedica alcune parole anche a Giorgio Manetti, il cavaliere del parterre maschile, ex di Gemma Galgani, con cui è stata accusata di avere una relazione. La donna nega sempre qualunque implicazione sentimentale con il bel fiorentino con il quale è legata semplicemente da un bellissimo rapporto d’amicizia. Un’amicizia molto complice, vicina che ha fatto insospettire un po’ tutti anche se, come lei stessa ricorda, è proprio Gianni Sperti a tirarla sempre in ballo.

Uno sfogo importante quello della Tedesco su Instagram. Attendiamo, adesso, le risposte di coloro che sono stati coinvolti in questo inatteso fiume in piena.